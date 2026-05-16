Церковный праздник 17 мая

Завтра, 17 мая, в православном календаре - день памяти святого апостола Андроника и других. Андроник Апостол был одним из ранних проповедников христианства, которого апостол Павел упоминает в своем Послании к Римлянам (Рим. 16:7). Павел называет его «родственником и узником», что свидетельствует о близких духовных или, возможно, даже родственных связях.

Согласно церковному преданию, Андроник вместе со своей сослужительницей проповедовал в разных регионах Римской империи, распространяя христианское учение среди язычников. Его служение связывают с миссионерской деятельностью, терпением преследований и верностью.

Юния упоминается рядом с Андроником в том же отрывке Священного Писания. Апостол Павел называет их «известными между апостолами», что свидетельствует о высоком авторитете этой пары в ранней Церкви.

В богословских дискуссиях Юнию часто рассматривают как одну из немногих женщин-апостолов в раннем христианстве, что подчеркивает равенство призвания к служению независимо от пола.

Приметы 17 мая

Народные приметы 17 мая

Ясный месяц в ночь на 17 мая — к улучшению погоды, ясных дней.

Ранние листья дуба или ясеня могут указывать на засушливое лето.

Воробьи летают большими стаями — к ветру и непогоде.

Что завтра нельзя делать

День считали не очень благоприятным для путешествий и важных решений. Дальние поездки могли принести задержки, путаницу и неудачи, а импульсивные шаги — нежелательные последствия. Также опасались походов в лес: верили, что в этот период змеи особенно активны и могут быть опасными.

Что можно делать завтра

В народной традиции этого святого даже называли Андрон с дождем, связывая его день с влажной и переменной майской погодой. Считалось, что это время особенно удачное для работ на огороде: именно теперь стоит окучивать картофель, а также высаживать рассаду капусты и помидоров — земля якобы лучше принимает растения и дает им силу для роста. Существовало и хозяйственное поверье: если на столе в этот день есть картофель, то год обещает быть щедрым и урожайным.

