Смертельный вирус Эбола возвращается: где зафиксирована новая вспышка

Подтверждена новая вспышка лихорадки Эбола на востоке ДРКонго / © Associated Press

Реклама

В Демократической Республике Конго подтвердили очередную вспышку опасной лихорадки Эбола. Пока известно о сотнях возможных случаев заражения и десятках смертей.

Об этом сообщает AP.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о новой вспышке вируса Эбола в отдаленной провинции Итури в Демократическая Республика Конго.

Реклама

По официальным данным, в регионе уже зафиксировали 246 возможных случаев заболевания и 65 смертей. Больше всего случаев было обнаружено в зонах здравоохранения Монгвала и Рвампара. Также возможные заражения зарегистрированы в городе Буния — лабораторное подтверждение еще ожидается.

В Africa CDC сообщили, что по меньшей мере четыре летальных исхода уже подтверждены лабораторно.

Это уже 17-я вспышка Эболы в Демократической Республике Конго с момента обнаружения вируса в стране в 1976 году. Предыдущая вспышка официально завершилась только несколько месяцев назад — тогда жертвами болезни стали 43 человека. Одна из самых масштабных вспышек Эболы в стране длилась в 2018-2020 годах и унесла жизни более тысячи человек.

Что такое Эбола

Вирус был впервые обнаружен в 1976 году у реки Эбола на территории нынешнего Конго. Первые вспышки произошли в отдаленных селах Центральной Африки, расположенных вблизи тропических лесов. Болезнь, вызываемая вирусом Эбола — тяжелое, часто смертельное заболевание человека и приматов.

Реклама

Вирус передается людям от диких животных, таких как крыланы, дикобразы и приматы. Эбола распространяется при непосредственном контакте с кровью, отделяемыми, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных людей, а также поверхностями и предметами, загрязненными этими жидкостями.

Симптомы включают лихорадку, сильную утомляемость, головную боль, боль в мышцах, боль в горле, рвоту и диарею. В тяжелых случаях болезнь может привести к кровотечениям, полиорганной недостаточности и смерти.

Новости партнеров