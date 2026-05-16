Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 16 мая

В течение суток оккупанты потеряли почти 1900 беспилотников разных типов и почти полсотни артсистем.

Утраты РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на 16 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 347 620 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1230 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава - около 1 347 620 (+1 230) человек

  • танков - 11 937 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин - 24 574 (+5) ед.

  • артиллерийских систем - 42 133 (+48) ед.

  • РСЗО - 1 788 (+0) ед.

  • средства ПВО - 1381 (+2) ед.

  • самолетов - 436 (+1) ед.

  • вертолетов – 352 (+0) ед.

  • наземные робототехнические комплексы - 1397 (+9) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 293 323 (+1 865) ед.

  • крылатые ракеты - 4 626 (+0) ед.

  • корабли / катера - 33 (+0) ед.

  • подводные лодки - 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны - 96 793 (+253) ед.

  • специальная техника t - 4 191 (+7) ед.

Напомним, CNN пишет о том, что Россия теряет преимущество в войне. Между тем, Украина после более четырех лет полномасштабного вторжения впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу. Украинские военные и западные аналитики заявляют, что Россия постепенно теряет преимущество, а ключевую роль в этом играют дроны и удары по логистике оккупантов.

