Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 16 мая

Утраты РФ в войне. / © Associated Press

Реклама

По состоянию на 16 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 347 620 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1230 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава - около 1 347 620 (+1 230) человек

танков - 11 937 (+2) ед.

боевых бронированных машин - 24 574 (+5) ед.

артиллерийских систем - 42 133 (+48) ед.

РСЗО - 1 788 (+0) ед.

средства ПВО - 1381 (+2) ед.

самолетов - 436 (+1) ед.

вертолетов – 352 (+0) ед.

наземные робототехнические комплексы - 1397 (+9) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 293 323 (+1 865) ед.

крылатые ракеты - 4 626 (+0) ед.

корабли / катера - 33 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 96 793 (+253) ед.

специальная техника t - 4 191 (+7) ед.

Напомним, CNN пишет о том, что Россия теряет преимущество в войне. Между тем, Украина после более четырех лет полномасштабного вторжения впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу. Украинские военные и западные аналитики заявляют, что Россия постепенно теряет преимущество, а ключевую роль в этом играют дроны и удары по логистике оккупантов.

Реклама

Новости партнеров