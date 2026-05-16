Потери России в войне шокируют: Генштаб обновил данные на 16 мая
В течение суток оккупанты потеряли почти 1900 беспилотников разных типов и почти полсотни артсистем.
По состоянию на 16 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 347 620 солдат Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1230 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава - около 1 347 620 (+1 230) человек
танков - 11 937 (+2) ед.
боевых бронированных машин - 24 574 (+5) ед.
артиллерийских систем - 42 133 (+48) ед.
РСЗО - 1 788 (+0) ед.
средства ПВО - 1381 (+2) ед.
самолетов - 436 (+1) ед.
вертолетов – 352 (+0) ед.
наземные робототехнические комплексы - 1397 (+9) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 293 323 (+1 865) ед.
крылатые ракеты - 4 626 (+0) ед.
корабли / катера - 33 (+0) ед.
подводные лодки - 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 96 793 (+253) ед.
специальная техника t - 4 191 (+7) ед.
Напомним, CNN пишет о том, что Россия теряет преимущество в войне. Между тем, Украина после более четырех лет полномасштабного вторжения впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу. Украинские военные и западные аналитики заявляют, что Россия постепенно теряет преимущество, а ключевую роль в этом играют дроны и удары по логистике оккупантов.