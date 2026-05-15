Украина определила цели для ударов по территории РФ: куда полетят дроны — Зеленский

Атака дронов на РФ / © ТСН.ua

В ответ на массированные удары РФ по украинским городам Силы обороны Украины определяют цели для дальнобойных ударов по территории государства-агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после совещания с руководителями ГШ ВСУ, ГУР МО, СВРУ и СБУ в пятницу, 15 мая.

«Определяемся с целями для наших дальнейших дальнобойных санкций против России за эту войну и удары против наших городов и сел. Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые уносят жизни наших людей», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, целями для ударов будут объекты нефтяной промышленности, благодаря которой Кремль получает прибыль для своей войны в Украине, предприятия ВПК государства-агрессора и конкретные военные преступники.

«Мы вполне справедливо отвечаем по российской нефтяной промышленности, военному производству и по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления против Украины и украинцев», — отметил украинский президент.

Зеленский выразил благодарность украинским воинам и всем привлеченным структурам «за развитие действительно сильной системы наших дальнобойных санкций».

«Это то, что ощутимо», — добавил он.

Напомним, российские оккупанты осуществили длительную комбинированную дальнобойную атаку, выпустив по Украине 1,4 тысячи дронов.

Дальнобойные удары по РФ — последние новости

Ранее украинские военные сообщили об успешном поражении сразу нескольких объектов топливной инфраструктуры России. На предприятиях, которые обеспечивают армию РФ, зафиксированы пожары. В частности, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение инфраструктуры газоперерабатывающего завода «Астраханский».

В ночь на 15 мая Силы беспилотных систем ВСУ нанесли массированный удар по 23 военным объектам России и на оккупированных территориях. Среди уничтоженных целей — уникальный самолет-амфибия Бе-200 в Ейске и очередные комплексы ПВО. Также подразделения глубинного поражения успешно атаковали Рязанский НПЗ.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что Украина должна давать жесткий отпор российскому террору, нанося удары не только по военным объектам, но и по политическим центрам и личным резиденциям российского диктатора. Законной целью для украинских дронов является как сама Москва, так и Валдай, где прячется Владимир Путин.

Тем временем российские военные начали массово устанавливать антидронные сетки-«мангалы» на стратегические атомные подводные лодки проекта «Борей» на Камчатке. Спутниковые снимки зафиксировали панические попытки защитить носители ядерных ракет Р-30 «Булава» на расстоянии 7200 км от Украины.

