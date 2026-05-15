Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что специалисты Главного управления разведки Минобороны получили документы, свидетельствующие о подготовке Россией новых ракетно-дронных ударов по территории Украины. По словам главы государства, среди целей, которые рассматривает РФ, — так называемые «центры принятия решений».

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Президент уточнил, что в документах, полученных украинской разведкой, речь идет о почти двух десятках политических центров и военных пунктов. Он подчеркнул, что украинская сторона взяла эту информацию во внимание.

«Стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, которое обеспечивает его оторванность от реалий, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что украинский народ заслуживает свой суверенитет так же, как и любая другая нация.

«Украинцы заслуживают свой суверенитет так же, как и любая другая нация. Народ невозможно победить. России надо заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!» — добавил он.

Также глава государства опубликовал документы и спутниковые снимки, датированные 6 мая. На обнародованных кадрах видно перечень объектов, которые Россия, вероятно, рассматривала для возможного поражения.

Среди них — здание Офиса президента Украины в центре Киева, подземные защищенные помещения, а также резиденция президента на окраине столицы. В документах содержатся спутниковые снимки и координаты. На одном из фото также обнародован список «объектов, предложенных к поражению».

Документы, полученные украинской разведкой / © Владимир Зеленский

Напомним, Зеленский также заявил, что российский диктатор Путин все активнее пытается втянуть свою марионетку Александра Лукашенко в войну — или против Украины, или против одной из стран НАТО.

