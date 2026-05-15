- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 866
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія готує удари по "центрах ухвалення рішень" — Зеленський показав документи, здобуті ГУР
Росія може готувати нові удари по так званих «центрах ухвалення рішень» в Україні. Зеленський повідомив, що українська розвідка здобула відповідні документи.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що фахівці Головного управління розвідки Міноборони отримали документи, які свідчать про підготовку Росією нових ракетно-дронових ударів по території України. За словами глави держави, серед цілей, які розглядає РФ, — так звані «центри ухвалення рішень».
Про це він повідомив у Telegram-каналі.
Президент уточнив, що в документах, здобутих українською розвідкою, йдеться про майже два десятки політичних центрів і військові пункти. Він наголосив, що українська сторона взяла цю інформацію до уваги.
«Варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битися за свою незалежність і свою власну самостійну державу», — підкреслив він.
Зеленський зазначив, що український народ заслуговує на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація.
«Українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація. Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятися про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!» — додав він.
Також глава держави опублікував документи та супутникові знімки, датовані 6 травня. На оприлюднених кадрах видно перелік об’єктів, які Росія, ймовірно, розглядала для можливого ураження.
Серед них — будівля Офісу президента України в центрі Києва, підземні захищені приміщення, а також резиденція президента на околиці столиці. В документах містяться супутникові знімки й координати. На одному з фото також оприлюднений список «об’єктів, запропонованих до ураження».
Нагадаємо, Зеленський також заявив, що російський диктатор Путін дедалі активніше намагається втягнути свого маріонетку Олександра Лукашенка у війну — або проти України, або проти однієї з країн НАТО.