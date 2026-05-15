Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що фахівці Головного управління розвідки Міноборони отримали документи, які свідчать про підготовку Росією нових ракетно-дронових ударів по території України. За словами глави держави, серед цілей, які розглядає РФ, — так звані «центри ухвалення рішень».

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Президент уточнив, що в документах, здобутих українською розвідкою, йдеться про майже два десятки політичних центрів і військові пункти. Він наголосив, що українська сторона взяла цю інформацію до уваги.

«Варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битися за свою незалежність і свою власну самостійну державу», — підкреслив він.

Зеленський зазначив, що український народ заслуговує на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація.

«Українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація. Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятися про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!» — додав він.

Також глава держави опублікував документи та супутникові знімки, датовані 6 травня. На оприлюднених кадрах видно перелік об’єктів, які Росія, ймовірно, розглядала для можливого ураження.

Серед них — будівля Офісу президента України в центрі Києва, підземні захищені приміщення, а також резиденція президента на околиці столиці. В документах містяться супутникові знімки й координати. На одному з фото також оприлюднений список «об’єктів, запропонованих до ураження».

Документи, здобуті українською розвідкою / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що російський диктатор Путін дедалі активніше намагається втягнути свого маріонетку Олександра Лукашенка у війну — або проти України, або проти однієї з країн НАТО.

