Що додати у воду, щоб сковорідки й деко сяяли, як нові: жир і нагар зійдуть за 5 хвилин

Навіть найдорожчі сковорідки й дека з часом вкриваються шаром жиру, темного нагару та плям, які важко відмити звичайним засобом для посуду. Особливо швидко бруд накопичується після смаження м’яса, риби чи запікання у духовці. Багато господинь годинами труть поверхню жорсткими губками, а результат однаково не найкращий. Втім, досвідчені господарі давно використовують простий домашній метод, який допомагає буквально за кілька хвилин розм’якшити навіть старий нагар і повернути посуду блиск.

Чим відчистити жир і нагар зі сковорідок

Одним з найефективніших домашніх методів вважається гаряча вода з додаванням лимонної кислоти та рідкого господарського мила. Для цього до великої ємності або просто в деко наливають гарячу воду, додають 2 столові ложки лимонної кислоти та трохи рідкого мила чи засобу для миття посуду.

Після цього сковорідки або дека залишають у розчині приблизно на 5–10 хвилин. За цей час жир і нагар помітно розм’якшуються та значно легше знімаються губкою.

Лимонна кислота добре розчиняє старий наліт, жир і темні плями, а мило допомагає швидше відокремити забруднення від поверхні. Особливо добре такий спосіб підходить для металевих дек, каструль і сковорідок без делікатного покриття.

Як очистити сильний нагар

Якщо шар бруду дуже старий, після замочування можна поставити сковорідку на слабкий вогонь просто з цим розчином на кілька хвилин. Під дією температури нагар ще швидше відходить від поверхні. Після цього достатньо акуратно пройтися м’якою губкою або дерев’яною лопаткою.

Важливо не використовувати надто жорсткі металеві щітки для антипригарного покриття, щоб не пошкодити його.

Після очищення посуд можна протерти шматочком лимона чи серветкою з кількома краплями олії. Це допомагає повернути металу блиск і зробити поверхню доглянутішою.

Також важливо не залишати жир на посуді надовго після приготування їжі, адже свіжі забруднення завжди відмиваються набагато легше.

