В Україні скасували обмеження на виїзд жінок за кордон: що відомо
Кабінет міністрів зняв обмеження на виїзд за кордон для жінок-посадовиць.
В Україні скасували обмеження на перетин державного кордону для всіх категорій жінок.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, відтепер право на виїзд не залежить від займаної посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах чи в судах.
«Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах», — зазначила Свириденко.
Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану.
