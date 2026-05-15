Укрaїнa
В Україні скасували обмеження на виїзд жінок за кордон: що відомо

Кабінет міністрів зняв обмеження на виїзд за кордон для жінок-посадовиць.

Руслана Сивак
Перетин кордону

В Україні скасували обмеження на перетин державного кордону для всіх категорій жінок.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, відтепер право на виїзд не залежить від займаної посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах чи в судах.

«Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах», — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану.

Раніше ми писали, кому з чоловіків дозволили виїзд за кордон — список категорій.

Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
18:07, 2026.05.15
А для всех украинцев границу не хотят открыть? Не? Решили и дальше нарушать Конс...
