Огірки не будуть сохнути і жовтіти: зробіть це — і будете збирати врожай відрами

Огірки.

Огірки можуть давати гарний урожай, але лише за правильного і належного догляду. Оскільки вони мають поверхневу кореневу систему, то є особливо чутливими до сухого ґрунту та різких коливань температури.

Що допоможе покращити ріст та врожайність цього овочу на грядці, повідомив ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Городники пояснюють, коли ґрунт швидко нагрівається і швидко втрачає вологу, огірки ростуть менш ефективно, а їхня врожайність може значно зменшитися.

Підтримувати стабільний стан землі на грядці допомагає мульчування. Шар мульчі, розкиданий навколо саджанців, зменшує випаровування води, захищає коріння від перегрівання та охолодження, а також зменшує потребу в частому поливанні.

Крім того, мульчування обмежує ріст бур’янів, які конкурують з огірками за воду і поживні речовини, а також захищає листя та плоди від контакту з вологим ґрунтом, зменшуючи ризик грибкових захворювань та розвитку патогенів.

Як найкраще мульчувати огірки

Популярним є використання сушеної трави після скошування. Вона поступово розкладається та збагачує ґрунт азотом. Важливо, аби трава була сухою, бо свіжа може почати гнити та шкодити рослинам.

Ще одним гарним рішенням стане компост. Він має подвійний ефект: захищає ґрунт і забезпечує огірки цінними поживними речовинами. Найкраще розподілити шар завтовшки кілька сантиметрів.

Чорне агроволокно або садову плівку часто використовують для великих культур. Це забезпечує ефективну боротьбу з бур’янами та допомагає ґрунту швидше прогріватися, прискорюючи ріст рослин.

Роблячи мульчування, варто пам’ятати кілька правил. Насамперед слід ретельно прополоти грядку та добре полити рослину. Потім слід розкласти матеріал навколо розсади, залишаючи кілька сантиметрів простору біля самої основи стебла. Це важливо, оскільки занадто щільне нанесення мульчі може сприяти гниттю.

У разі з органічними матеріалами, шар потрібно час від часу поповнювати. Особливо — після сильних опадів або в періоди швидкого росту.

