У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
Повітряна тривога шириться Україною. У бік Києва та Харкова рухаються ударні БпЛА.
Ввечері 15 травня у Києві оголосили вже п’яту повітряну тривогу. Наразі фіксують рух безпілотників у низці областей.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
За даними військових, повітряні цілі рухалися за кількома напрямками:
Запоріжжя та схід. Офіційно зафіксовано «КАБи на Запоріжжя/Донеччину» та реактивний дрон у напрямку Запоріжжя. Також БпЛА атакували південні околиці міста та район Павлограда.
Київ. О 18:24 зафіксовано «ударний реактивний БпЛА у напрямку Києва з півночі (район Димера)».
Харків. Станом на 18:25 «декілька ударних БпЛА курсом на Харків із заходу».
Північ. Військові попередили про ракету в напрямку Сумщини та реактивний дрон на півночі Чернігівщини.
Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Нагадаємо, Росія всю ніч і зранку 14 травня била по Києву. В шести районах столиці сталися влучання. Загинули 24 людини.