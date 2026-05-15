Укрaїнa
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряна тривога шириться Україною. У бік Києва та Харкова рухаються ударні БпЛА.

Руслана Сивак
Повітряна тривога / © ТСН

Ввечері 15 травня у Києві оголосили вже п’яту повітряну тривогу. Наразі фіксують рух безпілотників у низці областей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, повітряні цілі рухалися за кількома напрямками:

  • Запоріжжя та схід. Офіційно зафіксовано «КАБи на Запоріжжя/Донеччину» та реактивний дрон у напрямку Запоріжжя. Також БпЛА атакували південні околиці міста та район Павлограда.

  • Київ. О 18:24 зафіксовано «ударний реактивний БпЛА у напрямку Києва з півночі (район Димера)».

  • Харків. Станом на 18:25 «декілька ударних БпЛА курсом на Харків із заходу».

  • Північ. Військові попередили про ракету в напрямку Сумщини та реактивний дрон на півночі Чернігівщини.

Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Повітряна тривога в Україні / © Скріншот

Нагадаємо, Росія всю ніч і зранку 14 травня била по Києву. В шести районах столиці сталися влучання. Загинули 24 людини.

