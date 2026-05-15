- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 459
- Час на прочитання
- 1 хв
Частину України охопила повітряна тривога: що загрожує
Тривогу оголосили через загрозу застосування балістичних ракет.
У Києві і низцо областей у п’ятницю, 15 травня, оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє КМВА у Telegram.
Зазначається, щл тривогу оголошено через загрозу застосування балістичних ракет.
«Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.
У Києві це вже четверта повітряна тривога за добу.
Нагадаємо, Росія всю ніч і зранку 14 травня била по Києву. В шести районах столиці сталися влучання. Загинули 24 людини.
Коментарі
Сортувати: