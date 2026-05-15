Частину України охопила повітряна тривога: що загрожує

Повітряна тривога / © Getty Images

У Києві і низцо областей у п’ятницю, 15 травня, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє КМВА у Telegram.

Зазначається, щл тривогу оголошено через загрозу застосування балістичних ракет.

«Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.

У Києві це вже четверта повітряна тривога за добу.

Нагадаємо, Росія всю ніч і зранку 14 травня била по Києву. В шести районах столиці сталися влучання. Загинули 24 людини.

