Козловський спантеличив зізнанням про небезпечні презенти від фанів: "Подарували — і голос зник"

На концерті співака фанатка з цукеркою спричинила неочікуваний інцидент.

Анастасія Гребешко
Віталій Козловський

Віталій Козловський / © Пресслужба Віталія Козловського

Під час концерту українського співака Віталія Козловського в Кременчуці стався кумедний епізод із цукеркою від глядачки, який співак одразу пов’язав зі своєю недавньою історією про зниклий голос під час виступу.

На виступі артист активно спілкувався з публікою та не відмовлявся від імпровізації. У якийсь момент одна з фанаток із перших рядів простягнула йому солодкий подарунок. Козловський відреагував, що солодке не їсть. І додав, що одного разу подібна «турбота» вже мала для нього несподіваний ефект, повідомляє Кременчуцька газета.

«Я солодке не їм. А минулого разу мені теж подарували — і голос зник», — сказав артист зі сцени.

Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovsky_music

Після цього історія отримала несподіване продовження. Жінка з залу впізнала себе в розповіді та зізналася, що вже дарувала співаку солодощі раніше. Це спровокувало хвилю сміху серед глядачів. Сам Козловський не розгубився й продовжив жартувати, ніби цукерки — це вже майже окремий персонаж його концертів. Він навіть припустив, що в них може ховатися якийсь «секретний ефект».

«Ви мені щось підклали! Ще одну цукерку? Я солодке не їм… Подарувати її можу? Так? Я люблю таких наглих!» — сміявся артист.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський показав свою сестру-красуню й зворушливо назвав її «другою мамою».

