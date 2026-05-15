Ексдружина Ращука розкрила, через що з ним судиться та яку шокувальну правду дізналась про нього

Вікторія Білан та Володимир Ращук

Українська акторка Вікторія Білан зізналась, чому судиться з колишнім чоловіком Володимиром Ращуком та яку шокувальну правду про нього дізналась.

Скандал довкола розриву артистів не вщухає. На проєкті "ЖВЛ представляє" Вікторія зізнається, що наразі чекає на офіційне розлучення, аби бути вільною. З колишнім чоловіком артистка взагалі не підтримує зв'язок. Ба більше, Володимир Ращук заблокував її у соцмережах. Натомість з Білан зв'язалась колишня обраниця актора, з якою він зустрічався до неї, та розкрила шокувальну правду про нього.

"Він мене заблокував всюди, тому я гадки не маю, що в нього в житті відбувається, де він зараз, що з ним, як — ми не спілкуємося. Мені написала його колишня дівчина, яка була переді мною. Вона сказала, що цей сценарій повторюється. Він зробив зі мною так, як він колись зробив із нею", — говорить артистка.

Зараз Вікторія Білан судиться з колишнім чоловіком. Акторка говорить, що хоче врегулювати питання щодо опіки над їхнім спільним сином. Знаменитість хоче, аби суд встановив години, коли Володимир Ращук може бачитися з Яремою. Вікторія Білан зазначила, що спочатку намагалась владнати це питання без суду, проте, за її словами, вчинки чоловіка не дозволили цього зробити.

"Суд про те, щоб призначити йому часи побачення. Якщо я до цього дозволяла йому приходити будь-коли, намагалась з ним спілкуватися нормально, попри все, що відбулося, намагалась якось впустити його в життя дитини, але щоразу, коли я намагалась якось зробити по-людськи, обов'язково він щось таке робив, що перевертало мій світ знову", — говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно сам Володимир Ращук прокоментував скандальні зізнання ексдружини про його зради, коли вона була вагітною. Актор це зробив доволі різко.

