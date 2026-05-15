Крок відчаю: навіщо Путін терміново летить "на уклін" до Китаю слідом за Трампом

Російський диктатор Володимир Путін, президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін / © Associated Press

Кремлівський диктатор Володимир Путін відвідає Китай з офіційним візитом слідом за поїздкою до Пекіна президента США Дональда Трампа. Головною метою російського «фюрера» стане спроба переконати лідера КНР Сі Цзіньпіна у тому, що Росія досі зберігає повний контроль над війною проти України, а бойові дії нібито розвиваються за планом Москви.

Таку думку висловив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак в ефірі «Еспресо».

«Акт відплати» після триденного перемир’я

Аналітик зазначив, що Росія навмисно здійснила масовану атаку по території України 14 травня, щоб продемонструвати свою незговірливість після триденного перемир’я, яке ініціював Дональд Трамп на 9, 10 та 11 травня.

«Багато хто сподівався, що перемир’я продовжиться якийсь період часу. Зараз уже зрозуміло, що Росія відтягнула той момент, коли вона збиралася внести цей “акт відплати“ за приниження щодо параду. Ті, хто сподівався у Європейському Союзі, що війна йде до закінчення, все ще помиляються», — наголосив Шлінчак.

За його словами, Путін ухвалив остаточне рішення продовжувати війну та максимально закручувати гайки всередині РФ. Саме з цим меседжем він прямує до Пекіна, сподіваючись зберегти економічну та політичну підтримку свого найпотужнішого союзника.

«Китай може натиснути на Росію з тим, щоб Росія, якщо й не підписувала мирний договір, то принаймні йшла на зупинку бойових дій. Тому і Україні, і європейцям важливо дипломатично пропрацювати цю історію та вести з Китаєм діалог щодо можливого припинення вогню», — додав експерт.

Дипломатичні маневри та страхи Кремля

Нагадаємо, що міжнародні аналітики вже охрестили травень місяцем великої геополітики, оскільки Пекін прийматиме лідерів США та Росії з різницею усього в кілька днів. За інформацією західних медіа, візит Путіна до Китаю заплановано на 20 травня. Ця поїздка стане його першим закордонним вояжем цього року, що зайвий раз підкреслює критичну залежність Москви від Пекіна в умовах жорстких західних санкцій.

Однак позиції російського лідера зараз здаються не найкращими. Закордонна преса зазначає, що Путін дуже нервово спостерігає за розвитком відносин між Вашингтоном і Пекіном. Його прагнення грати роль геополітичного гіганта зазнає краху, адже війна в Україні перестала бути пріоритетом номер один для США, які зосередилися на перемовинах щодо Ірану.

Ба більше, остання розмова Путіна з Трампом відверто розчарувала очільника Кремля: президент США жорстко порадив йому зосередитися на припиненні війни з Україною, відхиливши російські пропозиції щодо іранського урану. Заява Кремля про терміновий візит до Пекіна на тлі потепління американсько-китайських відносин, як вважають західні журналісти, нагадує радше відчайдушну спробу Росії нагадати про власну значущість.

