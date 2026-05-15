Кремль залякував «Орешніком», але влаштував одну з найбільших атак: що задумав Путін

Удар по Києву 14 травня / © Associated Press

Напередодні, 14 травня, агресорка Російська Федерація завдала масштабного удару по Києву. Ця масована і смертельна атака не порушила припинення вогню. Втім, демонструє, що Москва — недобросовісний переговорник.

Про це повідомили в нову звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують неодноразові заяви Кремля завдати концентрованого удару по центрах ухвалень рішень у Києві, якщо українські війська завдадуть ударів під час святкування Дня побєди у Москві 9 травня. Деякі російські чиновники закликали владу застосувати балістичні ракети, зокрема «Орешнік».

Президент України Володимир Зеленський погодився на припинення вогню протягом 9-11 травня та 8 травня підписав указ, який передбачав, що Київ не завдаватиме ударів по Красній площі протягом параду.

«Україна не завдавала ударів по Москві під час припинення вогню, як було домовлено. Російські війська не завдавали ударів по центрах ухвалень рішень у Києві і не використовували „Орешнік“, як погрожували кремлівські чиновники. Втім, останні масштабні удари по Києву свідчать про недобросовісне ставлення Росії до дотримання домовленостей», — підсумували в ISW.

Нагадаємо, перед парадом на 9 Травня у Москві лунали погрози про удари «Орешніком» по Києву. Кремль надзвичайно хвилювався про те, аби Україна не зіпсувала святкування Дня побєди на Красній площі. Водночас аналітики ISW наголошували, що цими залякуваннями «фюрер» Володимир Путін намагавться замаскувати слабкість, яку виявили українські атаки в глибокий тил РФ.

Натомість вночі та зранку 14 травня РФ здійснила наймасштабнішу атаку на Київ від початку вторгнення. Російська ракета, яка вдарила по будинку в Дарницькому районі, вбила понад 20 людей.

Дата публікації 19:48, 14.05.26

