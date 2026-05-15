ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Армія РФ за добу зменшилася на 1150 осіб — Генштаб оновив дані про втрати

Росія зазнає серйозних втрат на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Українські захисники ліквідували 1150 військових. Загальні бойові втрати Росії у живій силі становлять понад 1,34 млн осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

РФ у війні з Україною станом на 15 травня втратила:

  • особового складу — близько 1 346 390 (+1 150) осіб

  • танків — 11 935 (+4)

  • бойових броньованих машин — 24 569 (+12)

  • артилерійських систем — 42 085 (+32)

  • РСЗВ — 1 788 (+1)

  • засоби ППО — 1 379

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 352

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 388 (+7)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 291 458 (+1 780)

  • крилаті ракети — 4 626 (+41)

  • кораблі/катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 96 540 (+185)

  • спеціальна техніка — 4 184 (+1)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за квітень 2026 року Росія втратила понад 35 тисяч осіб убитими та пораненими. Україна вдвічі збільшила кількість середньодальних ударів і готує масове впровадження роботів на фронті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie