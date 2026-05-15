Армія РФ за добу зменшилася на 1150 осіб — Генштаб оновив дані про втрати
Росія зазнає серйозних втрат на фронті.
Українські захисники ліквідували 1150 військових. Загальні бойові втрати Росії у живій силі становлять понад 1,34 млн осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
РФ у війні з Україною станом на 15 травня втратила:
особового складу — близько 1 346 390 (+1 150) осіб
танків — 11 935 (+4)
бойових броньованих машин — 24 569 (+12)
артилерійських систем — 42 085 (+32)
РСЗВ — 1 788 (+1)
засоби ППО — 1 379
літаків — 435
гелікоптерів — 352
наземних робототехнічних комплексів — 1 388 (+7)
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 291 458 (+1 780)
крилаті ракети — 4 626 (+41)
кораблі/катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 96 540 (+185)
спеціальна техніка — 4 184 (+1)
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за квітень 2026 року Росія втратила понад 35 тисяч осіб убитими та пораненими. Україна вдвічі збільшила кількість середньодальних ударів і готує масове впровадження роботів на фронті.