ЗСУ уразили одразу три "жирні" цілі у Росії: зафіксовані пожежі

ЗСУ вразили нафтопереробний та газопереробний заводи російських окупантів. Це сталося сьогодні, 13 травня. Уразити вдалося об’єкт у Ярославській області РФ. Також повідомляється про атаку ЗСУ на нафтовий термінал «Таманьнефтегаз».

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Сьогодні Збройні сили України завдали відразу кількох успішних ударів — вдалося вразити установки первинного перероблення нафти АВТ на нафтопереробному заводі «Ярославський» у Ярославлі, Ярославської області РФ.

На заводі під удар потрапили бензин, дизельне та реактивне пальне. Це важлива частина ворожої логістики.

«Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу „Астраханський“ в Астраханській області РФ — виникла пожежа на території об’єкта», — пишуть у Генштабі.

Це підприємство залучене до забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу Росії.

У ніч на 13 травня ЗСУ також змогли завдати удару по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз», пунктах управління та зосередження живої сили росіян.

Уражено нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у населеному пункті Волна, Краснодарського краю РФ. Зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

«Таманьнефтегаз» — один з ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань. Його використовують для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів. Комплекс постачає паливо для російської армії на фронті.

Останні ураження ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 7 травня Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили масштабну атаку на військову та енергетичну інфраструктуру РФ. Зокрема, підрозділ «Птахи Мадяра» уразив нафтопереробний об’єкт компанії «Лукойл» у Пермі.

Попри значну відстань від лінії фронту, на підприємстві фіксували пожежу та екстрене скидання тиску в системі, що підтвердили місцеві пабліки та командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Паралельно вибухи лунали в інших регіонах Росії, зокрема в Московській області. Повідомляється про ймовірний удар по виробничо-логістичному комплексу «Нара» в Наро-Фомінську — стратегічному військовому об’єкті площею понад 180 гектарів. Його використовують для зберігання та розподілу вантажів Міноборони РФ.

