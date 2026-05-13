Пітони, удави та королівські кобри: чому в Україні на вулицях міст знаходять екзотичних змій

В Україні дедалі частіше фіксують випадки появи екзотичних змій просто посеред житлових кварталів. Ці рептилії колись жили в неволі як домашні улюбленці, проте згодом або втекли через недогляд власників, або були свідомо викинуті на вулицю.

Про це розповів герпетолог і молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак.

За словами експерта, пік популярності ринку екзотичних рептилій в Україні припав на період до 2010 року. Багато людей купували пітонів, удавів чи кобр, не усвідомлюючи відповідальності за їх утримання.

«Щороку у нас є там один, два, три випадки, коли люди знаходять сітчастих пітонів, удавів поодиноко, десь у місті переважно, тому що далеко вони не заповзають», — зазначає Марущак.

Герпетолог додає, що зустріти таку істоту в лісі малоймовірно, адже більшість випадків фіксують саме в міській забудові. Окрім великих пітонів, які можуть виростати до 5 метрів, часто втікають менші види, як-от маїсові полози чи молочні змії.

Один з найприголомшливіших випадків стався 2021 року на Сумщині. Тоді в місті Шостка біля звичайних смітників перехожі виявили тіло триметрової королівської кобри. Істота була мертвою.

На жаль, така доля спіткає більшість тропічних плазунів, які опиняються поза межами тераріумів. Через особливості українського клімату екзотичні гості просто не мають шансів на виживання.

«Знаходять і, на жаль, уже мертвими. Тваринам холодно і вони гинуть», — наголошує герпетолог.

Фахівець зазначає, що часто тварини опиняються на волі, коли господарі «награлися» з екзотикою або через недогляд за тераріумом. Попри те, що пітони та удави не є природними мешканцями нашої країни, вони продовжують з’являтися в новинах як результат неконтрольованого ринку рептилій.

Науковець застерігає: утримання таких тварин потребує спеціальних знань та умов, а їхнє випускання у довкілля є актом жорстокості, який призводить до неминучої смерті плазуна.

Нагадаємо, медики та фахівці з домедичної допомоги наголошують: у разі укусу змії не можна висмоктувати отруту, розрізати місце укусу, накладати джгут чи прикладати лід, оскільки це може лише погіршити стан постраждалого. Також лікарі радять не вживати алкоголь або стимулятори після укусу.

У разі надзвичайної ситуації рекомендується зберігати спокій, викликати швидку допомогу, зафіксувати уражену кінцівку та стежити за симптомами. Фахівці зазначають, що в Україні отруйними є кілька видів гадюк, а їхні укуси потребують обов’язкової медичної допомоги.

