Питоны, удавы и королевские кобры: почему в Украине на улицах городов находят экзотических змей

Змея / © Pixabay

В Украине все чаще фиксируют случаи появления экзотических змей прямо посреди жилых кварталов. Эти рептилии когда-то жили в неволе как домашние питомцы, однако впоследствии либо убежали по недосмотру владельцев, либо были сознательно выброшены на улицу.

Об этом рассказал герпетолог и младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак.

По словам эксперта, пик популярности рынка экзотических рептилий в Украине пришелся на период до 2010 года. Многие покупали питонов, удавов или кобр, не осознавая ответственности за их содержание.

«Каждый год у нас есть там один, два, три случая, когда люди находят сетчатых питонов, удавов в одиночку где-то в городе преимущественно, потому что далеко они не заползают», — отмечает Марущак.

Герпетолог добавляет, что встретить такое существо в лесу маловероятно, ведь большинство случаев фиксируется именно в городской застройке. Кроме больших питонов, которые могут произрастать до 5 метров, часто убегают меньшие виды, такие как маисовые полозья или молочные змеи.

Один из самых потрясающих случаев произошел в 2021 году в Сумской области. Тогда в городе Шостка у обычных свалок прохожие обнаружили тело трехметровой королевской кобры. Существо было мертвым.

К сожалению, такая участь постигает большинство тропических пресмыкающихся, оказывающихся вне террариумов. Из-за особенностей украинского климата у экзотических гостей просто нет шансов на выживание.

«Находят и, к сожалению, уже мертвыми. Животным холодно и они гибнут», — отмечает герпетолог.

Специалист отмечает, что часто животные оказываются на свободе, когда хозяева «наигрались» с экзотикой или по недосмотру за террариумом. Несмотря на то, что питоны и удавы не являются естественными жителями нашей страны, они продолжают появляться в новостях как результат неконтролируемого рынка рептилий.

Ученый предостерегает: содержание таких животных требует специальных знаний и условий, а их выпуск в окружающую среду является актом жестокости, который приводит к неизбежной смерти пресмыкающегося.

Напомним, медики и специалисты по медицинской помощи отмечают: в случае укуса змеи нельзя высасывать яд, разрезать место укуса, накладывать жгут или прикладывать лед, поскольку это может только ухудшить состояние пострадавшего. Также врачи советуют не употреблять алкоголь или стимуляторы после укуса.

В случае чрезвычайной ситуации рекомендуется сохранять спокойствие, вызывать скорую помощь, зафиксировать пораженную конечность и следить за симптомами. Специалисты отмечают, что в Украине ядовиты несколько видов гадюк, а их укусы нуждаются в обязательной медицинской помощи.

