Марго Робби появилась на публике в самом трендовом жакете 2026 года
Актриса показала, как правильно носить «горячий» тренд.
Жакеты в гусарском стиле — это один из самых горячих трендов 2025-2026 годов. Они совершенно неожиданно вернулись из винтажа и стиля 2000-х и стали заметными на подиумах во время демонстраций коллекций весна-лето на этот год.
Основа таких жакетов — военная форма 18 века с характерными элементами: тесьма на груди, металлические пуговицы, четкие заметные плечи и укороченный структурированный силуэт, часто асимметричный. В повседневной моде гусарские жакеты носят как акцентную вещь и не чураются их и знаменитости — актриса Марго Робби надела на вечер открытия спектакля «1536» в театр.
Образ актрисы был от Alexander McQueen. Главный принцип стилизации, которого она придерживалась — баланс, ведь актриса соединила свой оригинальный жакет с простыми вещами: черными классическими брюками, топом и остроносыми туфлями. В руке она держала небольшую сумку, а макияж актрисы был без излишеств — главный акцент образа — это декор на ее жакете.
Напомним, что также обожает такой стиль Сара Фергюсон- бывшая жена Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, который недавно отказался от своего титула принца.