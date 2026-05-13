Марго Робби появилась на публике в самом трендовом жакете 2026 года

Марго Робби / © Getty Images

Жакеты в гусарском стиле — это один из самых горячих трендов 2025-2026 годов. Они совершенно неожиданно вернулись из винтажа и стиля 2000-х и стали заметными на подиумах во время демонстраций коллекций весна-лето на этот год.

Основа таких жакетов — военная форма 18 века с характерными элементами: тесьма на груди, металлические пуговицы, четкие заметные плечи и укороченный структурированный силуэт, часто асимметричный. В повседневной моде гусарские жакеты носят как акцентную вещь и не чураются их и знаменитости — актриса Марго Робби надела на вечер открытия спектакля «1536» в театр.

Образ актрисы был от Alexander McQueen. Главный принцип стилизации, которого она придерживалась — баланс, ведь актриса соединила свой оригинальный жакет с простыми вещами: черными классическими брюками, топом и остроносыми туфлями. В руке она держала небольшую сумку, а макияж актрисы был без излишеств — главный акцент образа — это декор на ее жакете.

Напомним, что также обожает такой стиль Сара Фергюсон- бывшая жена Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, который недавно отказался от своего титула принца.

