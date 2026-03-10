ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин

Марго Робби попрощалась с "Грозовым перевалом" и появилась с новой прической на Неделе моды

Она является давним амбассадором французского Модного дома и прибыла на показ в непринужденном образе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Марго Робби

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби решила продемонстрировать публике, что эра «Грозового перевала» завершилась — актриса кардинально сменила имидж.

Марго посетила Неделю моды в Париже и пришла на показ Модного дома Chanel, чтобы поддержать дизайнера Матье Блази, который является автором одного из ее самых обсуждаемых образов во время промо-тура к фильму. На мероприятии публике презентовали коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго надела лаконичный ансамбль, который включал прозрачную шелковую майку и легкие брюки, которые напоминали джинсы. Также актриса дополнила лук твидовым жакетом, обула туфли с темным мысом, а в руке держала сумку с длинным ремешком.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Однако главное внимание привлекла прическа Робби, ведь она подстригла свои длинные волосы в каре, а также сделала челку. Стилисты уложили волосы актрисы немного в так называемую «небрежную» прическу с легкими едва заметными волнами.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

В недавно вышедшем фильме «Грозовой перевал», который имел значительный успех в прокате, волосы главной героини Кэтрин Эрншоу были важной частью ее визуальной идентичности — часто укладывались в сложные косы и искусно украшенные прически. Новая же стрижка актрисы была явным разрывом с этой эстетикой и своеобразным «новым началом».

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби в вечерних платьях (42 фото)

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
257
Следующая публикация

