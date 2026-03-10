ТСН в социальных сетях

Оля Цибульская рассекретила, сколько стоит пригласить ее на праздник: "Ценю свой труд"

Стоимость выступления артистки с музыкантами и ее услуг ведущей являются разными.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская откровенно рассказала, сколько стоит ее выступление на частных мероприятиях.

Артистка призналась, что часто работает не только как исполнительница, но и как ведущая корпоративов, свадеб и других праздников. По словам звезды, первый опыт ведения торжеств она получила еще в школе. Тогда будущую артистку пригласили провести свадьбу дочери директора учебного заведения после того, как заметили ее талант во время школьных концертов.

С тех пор Цибульская успела попробовать себя в разных профессиях, однако роль ведущей до сих пор осталась для нее важной частью работы. Более того, артистка признается, что именно за такую деятельность получает даже больший гонорар, чем за пение.

При этом артистка в интервью "Разговору" объяснила, что окончательная стоимость выступления зависит от многих факторов: формата события, продолжительности программы, количества музыкантов и других организационных деталей. Именно поэтому цена может меняться в зависимости от конкретного мероприятия. Но в среднем речь идет о суммах, которые достигают более 200 тыс. грн.

«По-разному. Зависит от времени, формата и состава. От 5-6 тысяч долларов — это могу быть я и гитарист, например. На свадьбу пригласить (как ведущую — прим. ред.) — это дороже. Я ценю свой труд. И, действительно, мало кто может так, как я. Не потому, что я себя нахваливаю. Это просто безумный опыт. Говорят, что я хорошо импровизировать умею», — поделилась исполнительница.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский рассекретил свой концертный райдер. Звезда удивил своими скромными требованиями к организаторам.

