Курс валют на 10 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 17 копійок і становить 43,89 гривні. Змінилися й показники євро (додав 17 копійок) та злотого (зріс на 5 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,89 (+17 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,71 (+17 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,84 (+5 коп.)

Нагадаємо, в березні 2026 року валютний ринок України залишається відносно стабільним. Так, готівковий долар торгується близько 43–44 грн, євро — близько 51 грн, без різких стрибків. Експерти пояснюють це низьким попитом на валюту та продажем виторгу бізнесом. Найближчим часом суттєвих коливань не прогнозують, тому поспішати з купівлею великих сум доларів наразі не радять.