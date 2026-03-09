ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 10 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.

Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 17 копійок і становить 43,89 гривні. Змінилися й показники євро (додав 17 копійок) та злотого (зріс на 5 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,89 (+17 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,71 (+17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,84 (+5 коп.)

Нагадаємо, в березні 2026 року валютний ринок України залишається відносно стабільним. Так, готівковий долар торгується близько 43–44 грн, євро — близько 51 грн, без різких стрибків. Експерти пояснюють це низьким попитом на валюту та продажем виторгу бізнесом. Найближчим часом суттєвих коливань не прогнозують, тому поспішати з купівлею великих сум доларів наразі не радять.

