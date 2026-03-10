За інформацією видання, Україна шокована тим, як союзники витрачають дефіцитні Patriot на дешеві дрони / © ТСН

Україна може зіткнутися з виснаженням своїх засобів протиповітряної оборони, оскільки війна проти Ірану вичерпує світові запаси ракет Patriot — найціннішої зброї, яку Київ має в своєму арсеналі проти невпинних російських атак.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з аналізом Bloomberg, від початку війни Іран запустив понад 2100 ударних безпілотників і щонайменше 688 балістичних ракет. Це спонукало США та їхніх союзників запустити понад 1000 ракет-перехоплювачів PAC-3, що створило навантаження на постачання в усьому світі та викликало побоювання щодо того, як швидко їх можна буде замінити.

Для президента Володимира Зеленського це також означає, що західні союзники, включно зі США, можуть міцніше контролювати власні ракети. Український лідер заявив, що Київ отримав загалом 600 ракет PAC-3 від моменту вторгнення Росії — менше, ніж кількість, випущена в регіоні Перської затоки за останні 11 днів.

Як повідомляє Bloomberg, минулого тижня на закритій зустрічі в Брюсселі кілька держав Європейського Союзу попередили про глобальну нестачу ракет-перехоплювачів. Деякі посадовці зазначили, що оборонна зброя може стати дефіцитнішою, якщо війна на Близькому Сході затягнеться. Континент уже використав запаси для підтримки України, за словами людей, знайомих із заходом.

Україна звикла резервувати свої системи ППО Patriot переважно для сучасніших балістичних і крилатих ракет, як-от гіперзвукові «Кинжали» та «Циркони». За інформацією видання, українська влада була вражена тим, що країни Перської затоки розгортають PAC-3 для збивання недорогих безпілотників.

За інформацією видання, протягом останніх місяців офіційні особи США показували українським колегам карти, на яких було зазначено, де можна розгорнути досвід Києва в боротьбі з безпілотниками, зокрема бази на Близькому Сході, в Європі, Японії та Південній Кореї. Але переговори не переросли в широкомасштабну співпрацю.

Bloomberg зазначає, що США не сприйняли серйозно пропозицію України щодо співпраці у сфері безпілотників. Інтерес залишався обмеженим, доки іранські дрони не почали обстрілювати країни Перської затоки.

Раніше президент Зеленський розповів, що українці розгортають місії в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, щоб допомогти цим країнам боротися з іранськими дронами. Натомість він хоче отримати дефіцитні ракети для систем повітряної оборони — PAC-2 та PAC-3.

Нагадаємо, що в Єврокомісії стурбовані можливими затримками постачання ракет для систем ППО через події навколо Ірану, тому шукають нові шляхи фінансування оборонних потреб України.