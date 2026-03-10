Чому США відмовилися від угоди про дрони: Зеленський прокоментував

Зеленський готовий особисто підписати Drone Deal з Трампом попри попередні відмови США / © Associated Press

Видання Axios розповіло, що Україна минулого року пропонувала США власні технології для боротьби з іранськими дронами. Але США відхилили цю пропозицію. Тепер США на тлі заяв президента Трампа про те, що у Володимира Зеленського немає карт, самі просять про допомогу України.

Президент Зеленський розповів, що Україна не відмовляєтья від своєї пропозиції. Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

«Ми пропонували дійсно Сполученим Штатам, і для нас це пріоритет, це стратегічний партнер. Ми пропонували Drone Deal, там дійсно є всі наші відповідні дрони, є наші технології. В принципі частково те, що зараз ми експертно будемо допомагати країнам Близького Сходу», — сказав він.

Зеленський зауважив, що хоча США є ключовим партнером, системна пропозиція щодо «дронової угоди» наразі перебуває у стані відтермінування.

«Системно ця пропозиція була тільки для Сполучених Штатів Америки. Я не знаю, чи вони відмовились від цього, не впевнений, але це точно відтермінування, і поки що ми не підписали Drone Deal, але ми відкриті», — запевнив глава держави.

Президент висловив бажання підписати цей договір безпосередньо з Дональдом Трампом, підкресливши, що це стане потужним стимулом для розвитку українських приватних компаній.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що рік назад Україна пропонувала США «дрон-діл» (Drone-deal, угоду про дрони — Ред.). Він розповів, що Україна розгортає місії в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії для допомоги у боротьбі з іранськими дронами.

5 березня Зеленський повідомив, що Україна отримала запит від США щодо допомоги в захисті від дронів Shahed на Близькому Сході.