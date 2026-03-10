США торік відхилили план України щодо знищення Shahed: ця помилка коштувала життів та мільйонів

Іранський дрон Shahed / © Getty Images

Реклама

Україна презентувала США унікальні технології знищення іранських дронів ще торік, але адміністрація президента Дональда Трампа відхилила пропозицію. Сьогодні американські посадовці називають це одним із найбільших тактичних прорахунків, що призвів до загибелі військових.

Про це повідомляє Axios.

Пропозиція України для США технологій для збиття дронів — що відомо

Близько семи місяців тому українські посадовці намагалися запропонувати Сполученим Штатам перевірені на полі бою технології для знищення іранських ударних безпілотників. Для цього вони підготували презентацію PowerPoint, яку ексклюзивно отримало видання Axios. У ній пояснювалося, як ці рішення можуть допомогти захистити американські війська та їхніх союзників у разі конфлікту на Близькому Сході.

Реклама

Тоді адміністрація Трампа не підтримала цю ініціативу, однак минулого тижня змінила свою позицію після того, як Іран здійснив масштабніші атаки дронами, ніж очікувалося.

Відмова США стала прорахунком адміністрації Трампа

Два американські чиновники сказали виданню, що відмова від української пропозиції стала одним із найбільших тактичних прорахунків адміністрації від початку бомбардування Ірану 28 лютого. Дешеві іранські безпілотники Shahed вже пов’язують із загибеллю семи американських військових. До того ж перехоплення цих дронів коштувало США та їхнім союзникам у регіоні мільйони доларів.

«Якщо і була якась тактична помилка чи прорахунок, який ми зробили перед цією війною з Іраном, то це саме він», — визнав один із американських посадовців.

Україна нині вважається країною з найбільшим досвідом у світі у протидії дронам Shahed. Українські інженери створили кілька систем для боротьби з такими апаратами — зокрема дешеві дрони-перехоплювачі, а також різні сенсори та елементи протиповітряної оборони.

Реклама

Що саме запропонував Зеленський Трампу на закритій зустрічі?

Під час закритої зустрічі в Білому домі 18 серпня президент України Володимир Зеленський запропонував Трампу використати ці дрони-перехоплювачі як спосіб посилити співпрацю між країнами. За словами одного з чиновників, це також було жестом подяки за підтримку США у протистоянні російській агресії.

Українська делегація показала американським чиновникам презентацію, де на мапі Близького Сходу було наведено попередження: «Іран удосконалює конструкцію своїх ударних дронів Shahed одноразового застосування».

У презентації також пропонувалося створити «центри боротьби з дронами» у Туреччині, Йорданії та країнах Перської затоки — там, де розташовані американські військові бази — для протидії загрозам з боку Ірану та його союзників.

«Ми хотіли побудувати „дронові стіни“ і всі необхідні елементи — радари та інші системи», — сказав один український чиновник.

Реклама

США не підтримали ідею Зеленського щодо дронів

«На тій зустрічі в серпні Трамп доручив своїй команді опрацювати цю ідею, але вони нічого не зробили», — заявив український посадовець.

Американський чиновник, який бачив презентацію, підтвердив, що команда Зеленського справді представила її адміністрації. За його словами, деякі представники адміністрації Трампа вважали Зеленського надто активним представником держави-партнера, яка нібито не має достатнього політичного впливу.

«Ми подумали, що це просто Зеленський у своєму стилі. Хтось вирішив не купувати цю ідею», — сказав чиновник.

У четвер, 5 березня, США офіційно звернулися до президента України із проханням допомогти у боротьбі з безпілотниками, повідомила The New York Times.

Реклама

Результати боротьби з дронами на Близькому Сході

Американські чиновники заявляють, що вдалося збити більшість іранських ракет і безпілотників. Станом на зараз загибель семи військових значно нижча за початкові прогнози, які передбачали близько 40 жертв на початку конфлікту.

США 6 березня оголосили про плани розгорнути власну систему боротьби з дронами Shahed під назвою Merops — після того, як союзники у регіоні поскаржилися на атаки.

Один американський чиновник заявив, що реакція на іранські безпілотники поки що була «розчарувальною».

Інший посадовець визнав, що українські дрони могли б бути корисними, якби їх застосували раніше, але додав, що «наша робота на театрі бойових дій була надзвичайною».

Реклама

Інтерес Пентагону до нових технологій

Потреба у сучасних рішеннях особливо цікавить міністра армії США Дена Дрісколла, якого у Пентагоні називають «людиною дронів».

Минулого року міністр оборони США Піт Гегсет запровадив зміни, спрямовані на те, щоби Штати випереджали Китай і Росію у сфері безпілотної авіації. Раніше адміністрація попереднього президента США Джо Байдена також запускала програми протидії дронам під назвою Replicator.

Попит на такі технології настільки високий, що сини Трампа 9 березня оголосили про новий бізнес-проєкт із постачання Пентагону українських безпілотних технологій.

За оцінками, один іранський дрон Shahed коштує від 20 до 50 тис. дол. залежно від моделі. Українські перехоплювачі ще дешевші.

Реклама

Проблема використання дорогих ракет вартістю у мільйони доларів для знищення настільки дешевих цілей стала особливо очевидною під час боїв США проти хуситів у Ємені і залишається актуальною й досі. Серед інших методів боротьби — використання вертольотів. Зокрема, у Мережі з’являлися відео, на яких AH-64 Apache знищують іранські безпілотники. Велика Британія також пообіцяла передати вертольоти Wildcat із протидроновими ракетами Martlet.

Знаючи про підхід Трампа у стилі «Мистецтво угоди», українська сторона подала свою ініціативу як взаємовигідне партнерство і запропонувала створення робочих місць у США. В обмін на доступ до українського виробництва дронів та технологій протидії їм Київ пропонував закуповувати американське озброєння.

«Наша проблема була в грошах. Наші ресурси дозволяли виробляти лише 50% від потенційних можливостей. Тому ми хотіли, щоб США інвестували інші 50% і отримали частку у виробництві», — пояснив український чиновник.

За оцінками України, вона могла б допомогти створити до 20 млн таких систем, щоб «розкрити домінування американських дронів», зазначалося у презентації.

Реклама

Через кілька місяців, у листопаді, один американський чиновник сказав Axios, що військові «хотіли поїхати до України і перейняти технології та тактику української армії, щоб ми могли інноваційно розвиватися і вчитися».

«Українці перебувають у ситуації життя і смерті, у 100% екзистенційній кризі», — заявляв чиновник.

Прохання США про допомогу України у боротьби з Shahed

Нагадаємо, 5 березня Зеленський повідомив, що Україна отримала запит від США щодо допомоги в захисті від дронів Shahed на Близькому Сході. Президент України доручив надати необхідні засоби та направити фахівців для гарантування безпеки, наголосивши на взаємній підтримці з партнерами.

8 березня Зеленський поінформував, що Україна навчатиме країни Перської затоки збивати дрони. Перша група експертів і військових вирушила туди 9 березня. Груп буде кілька. Партнери виявляють значний інтерес і до закупівлі українських дронів-перехоплювачів. Президент підтвердив готовність Києва продавати надлишки такої техніки щонайменше трьом країнам.

Реклама

Напередодні стало відомо, що сини Трампа, Ерік та Дональд-молодший, підтримали флоридський стартап Powerus, який розробляє дрони для Пентагону на тлі обмежень щодо китайських безпілотників. Компанія планує вийти на Nasdaq через злиття з Aureus Greenway Holdings (тикер PUSA) та залучити 9 млн дол. Powerus, очолюваний ветеранами спецназу, має намір інтегрувати передові українські технології, розширити власне виробництво у США та постачати військовим автономні системи, адаптовані до досвіду сучасних бойових дій.