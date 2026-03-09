Зеленський розкрив нову роль України на Близькому Сході

Володимир Зеленський / © Getty Images

Україна готова використовувати перевірений бойовими діями досвід і технології, щоб допомогти американським союзникам на Близькому Сході. Втім, Києву також потрібна додаткова допомога у боротьбі з Росією.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський у розмові з The New York Times.

Глава держави заявив, що Україна направила експертів з БпЛА для захисту американських баз у Йорданії. Окрім того, президент повідомив NYT, що більше експертів вирушить на Близький Схід, щоб консультувати інші країни щодо боротьби з «Шахедами», які Росія використовує проти України вже багато років.

«Тепер, коли вони також стали мішенню для шахів, країни Перської затоки шалено запускають дорогі ракети-перехоплювачі Patriot. Це еквівалентно використанню базуки, щоб убити муху», — наголошує видання.

Водночас Україні потрібні Patriot для захисту від балістичних ракет, якими Росія майже щодня атакує українські міста.

«Можливо, їх можна було б обміняти на українські безпілотники-перехоплювачі», — сказав Зеленський.

Війна в Ірані — що відомо про допомогу України

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що країни Близького Сходу звернулися по експертну допомогу після атак БпЛА Ірану. Київ готовий допомогти, але пропонує Заходу обмін — на ракети до систем ППО Patriot.

Зокрема, каже глава держави, США просять допомоги в України через війну з Іраном. Зеленський наголосив, що доручив надати необхідні засоби і забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати належну безпеку.

Напередодні стало відомо, що Київ відправляє групу військових на Близький Схід. Україна навчатиме країни Перської затоки збивати дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже сьогодні, 9 березня.