- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 2 хв
Графіки відключень світла 9 березня: інформація для всіх областей
Графіки відключень електроенергії у понеділок застосовуються у 13-ти областях України.
У частині регіонів України 9 березня від 08:00 до кінця доби застосовуються графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Усе через наслідки російських атак на енергосистему.
ТСН.ua зібрав актуальні графіки відключень світла в Україні.
Графіки відключень світла 9 березня
Відключення світла в Київській області
Відключення світла у Дніпропетровській області
Відключення світла у Житомирській області
На Житомирщині застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії:
для побутових споживачів від 16:00 до 22:00 — графіки погодинних відключень (ГПВ);
для промисловості та бізнесу від 08:00 до 24:00 — графіки обмеження потужності (ГОП).
Відключення світла у Чернігівській області
Відключення світла у Сумській області
Відключення світла у Хмельницькій області
Відключення світла у Вінницькій області
Графіки відключень світла на Вінниччині 9 березня будуть застосовані від 16:00 до 22:00. Графіки відключень можна знайти у «Вайбері», «Телеграмі»; в розділі «онлайн графік погодинних відключень» за допомогою пошуку за адресою можна побачити заплановані відключення, також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку; в особистому кабінеті на сайті АТ «Вінницяобленерго».
Відключення світла у Черкаській області
Години відсутності електропостачання:
1.1: 18:00 — 20:00
2.1: 16:00 — 18:00
2.2: 16:00 — 18:00
3.1: 18:00 — 20:00
4.1: 20:00 — 22:00
5.1: 16:00 — 18:00
5.2: 20:00 — 22:00
6.1: 20:00 — 22:00
6.2: 18:00 — 20:00
Відключення світла у Кіровоградській області
Відключення світла у Миколаївській області
Графіки відключень світла в Миколаївській області діятимуть від 16:00 до 23:59.
1.1 — 17:30 — 21:00
2.1 — 21:00 — 00:00
3.2 — 15:30 — 17:30
4.2 — 17:30 — 21:00
5.1 — 15:30 — 17:30
6.1 — 21:00 — 00:00.
Відключення світла у Запорізькій області
Години відсутності електропостачання у Запорізькій області за чергами (підчергами) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 00:00 — 00:30
1.2: 07:30 — 11:30
3.1: 14:30 — 20:00
3.2: 14:30 — 20:00
4.1: 19:30 — 24:00
5.1: 14:30 — 20:00
6.1: 19:30 — 22:30
6.2: 19:30 — 22:30
Також від 08:00 до 24:00 діють графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).
Відключення світла у Полтавській області
«Полтаваобленерго» напередодні публікувало такий графік відключень світла:
від 08:00 до 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черги
від 11:00 до 16:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.
від 16:00 до 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черги.
від 22:00 до 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.
Однак 9 березня обленерго о 10:08 отримало команду від «Укренерго» про застосування графіка аварійних відключень світла в обсязі 5 черг.
Відключення світла у Харківській області
1.1 22:00-24:00
1.2 22:00-24:00
2.1 11:30-15:00
2.2 11:30-15:00
3.1 16:00-18:30
3.2 16:00-18:30
4.1 15:00-16:00
4.2 15:00-18:30
5.1 08:00-11:00; 18:30-22:00
5.2 08:00-11:00; 18:30-22:00
6.1 08:00-11:00
6.2 18:30-22:00.
До слова, в кінці лютого нардеп Андрій Жупанин заявив, що графіки відключень світла точно триватимуть ще місяць. У квітні — травні ситуація може покращитися завдяки завершенню опалювального сезону та росту генерації, проте влітку (червень — серпень) дефіцит, імовірно, повернеться. Це пов’язано зі спекою, використанням кондиціонерів та плановими ремонтами енергоблоків АЕС, які сонячна генерація повністю не перекриє.