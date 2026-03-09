Графіки відключень світла 9 березня: інформація для всіх областей

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

У частині регіонів України 9 березня від 08:00 до кінця доби застосовуються графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Усе через наслідки російських атак на енергосистему.

ТСН.ua зібрав актуальні графіки відключень світла в Україні.

Графіки відключень світла 9 березня

Відключення світла в Київській області

Графіки відключень світла в Київській області 9 березня / © ДТЕК

Відключення світла у Дніпропетровській області

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 9 березня / © ДТЕК

Відключення світла у Житомирській області

На Житомирщині застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії:

для побутових споживачів від 16:00 до 22:00 — графіки погодинних відключень (ГПВ);

для промисловості та бізнесу від 08:00 до 24:00 — графіки обмеження потужності (ГОП).

Графіки відключень світла у Житомирській області 9 березня

Відключення світла у Чернігівській області

Графіки відключень світла у Чернігівській області 9 березня

Відключення світла у Сумській області

Графіки відключень світла у Сумській області 9 березня

Відключення світла у Хмельницькій області

Графіки відключень світла у Хмельницькій області 9 березня

Відключення світла у Вінницькій області

Графіки відключень світла на Вінниччині 9 березня будуть застосовані від 16:00 до 22:00. Графіки відключень можна знайти у «Вайбері», «Телеграмі»; в розділі «онлайн графік погодинних відключень» за допомогою пошуку за адресою можна побачити заплановані відключення, також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку; в особистому кабінеті на сайті АТ «Вінницяобленерго».

Відключення світла у Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

1.1: 18:00 — 20:00

2.1: 16:00 — 18:00

2.2: 16:00 — 18:00

3.1: 18:00 — 20:00

4.1: 20:00 — 22:00

5.1: 16:00 — 18:00

5.2: 20:00 — 22:00

6.1: 20:00 — 22:00

6.2: 18:00 — 20:00

Відключення світла у Кіровоградській області

Графіки відключень світла у Кіровоградській області 9 березня

Відключення світла у Миколаївській області

Графіки відключень світла в Миколаївській області діятимуть від 16:00 до 23:59.

1.1 — 17:30 — 21:00

2.1 — 21:00 — 00:00

3.2 — 15:30 — 17:30

4.2 — 17:30 — 21:00

5.1 — 15:30 — 17:30

6.1 — 21:00 — 00:00.

Відключення світла у Запорізькій області

Години відсутності електропостачання у Запорізькій області за чергами (підчергами) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 — 00:30

1.2: 07:30 — 11:30

3.1: 14:30 — 20:00

3.2: 14:30 — 20:00

4.1: 19:30 — 24:00

5.1: 14:30 — 20:00

6.1: 19:30 — 22:30

6.2: 19:30 — 22:30

Також від 08:00 до 24:00 діють графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).

Відключення світла у Полтавській області

«Полтаваобленерго» напередодні публікувало такий графік відключень світла:

від 08:00 до 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черги

від 11:00 до 16:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.

від 16:00 до 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черги.

від 22:00 до 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.

Однак 9 березня обленерго о 10:08 отримало команду від «Укренерго» про застосування графіка аварійних відключень світла в обсязі 5 черг.

Відключення світла у Харківській області

1.1 22:00-24:00

1.2 22:00-24:00

2.1 11:30-15:00

2.2 11:30-15:00

3.1 16:00-18:30

3.2 16:00-18:30

4.1 15:00-16:00

4.2 15:00-18:30

5.1 08:00-11:00; 18:30-22:00

5.2 08:00-11:00; 18:30-22:00

6.1 08:00-11:00

6.2 18:30-22:00.

До слова, в кінці лютого нардеп Андрій Жупанин заявив, що графіки відключень світла точно триватимуть ще місяць. У квітні — травні ситуація може покращитися завдяки завершенню опалювального сезону та росту генерації, проте влітку (червень — серпень) дефіцит, імовірно, повернеться. Це пов’язано зі спекою, використанням кондиціонерів та плановими ремонтами енергоблоків АЕС, які сонячна генерація повністю не перекриє.