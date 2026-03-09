ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Графіки відключень світла 9 березня: інформація для всіх областей

Графіки відключень електроенергії у понеділок застосовуються у 13-ти областях України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

У частині регіонів України 9 березня від 08:00 до кінця доби застосовуються графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Усе через наслідки російських атак на енергосистему.

ТСН.ua зібрав актуальні графіки відключень світла в Україні.

Графіки відключень світла 9 березня

Відключення світла в Київській області

Графіки відключень світла в Київській області 9 березня / © ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області 9 березня / © ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області 9 березня / © ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області 9 березня / © ДТЕК

Відключення світла у Дніпропетровській області

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 9 березня / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 9 березня / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 9 березня / © ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 9 березня / © ДТЕК

Відключення світла у Житомирській області

На Житомирщині застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії:

  • для побутових споживачів від 16:00 до 22:00 — графіки погодинних відключень (ГПВ);

  • для промисловості та бізнесу від 08:00 до 24:00 — графіки обмеження потужності (ГОП).

Графіки відключень світла у Житомирській області 9 березня

Графіки відключень світла у Житомирській області 9 березня

Відключення світла у Чернігівській області

Графіки відключень світла у Чернігівській області 9 березня

Графіки відключень світла у Чернігівській області 9 березня

Відключення світла у Сумській області

Графіки відключень світла у Сумській області 9 березня

Графіки відключень світла у Сумській області 9 березня

Відключення світла у Хмельницькій області

Графіки відключень світла у Хмельницькій області 9 березня

Графіки відключень світла у Хмельницькій області 9 березня

Відключення світла у Вінницькій області

Графіки відключень світла на Вінниччині 9 березня будуть застосовані від 16:00 до 22:00. Графіки відключень можна знайти у «Вайбері», «Телеграмі»; в розділі «онлайн графік погодинних відключень» за допомогою пошуку за адресою можна побачити заплановані відключення, також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку; в особистому кабінеті на сайті АТ «Вінницяобленерго».

Відключення світла у Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1: 18:00 — 20:00

  • 2.1: 16:00 — 18:00

  • 2.2: 16:00 — 18:00

  • 3.1: 18:00 — 20:00

  • 4.1: 20:00 — 22:00

  • 5.1: 16:00 — 18:00

  • 5.2: 20:00 — 22:00

  • 6.1: 20:00 — 22:00

  • 6.2: 18:00 — 20:00

Відключення світла у Кіровоградській області

Графіки відключень світла у Кіровоградській області 9 березня

Графіки відключень світла у Кіровоградській області 9 березня

Відключення світла у Миколаївській області

Графіки відключень світла в Миколаївській області діятимуть від 16:00 до 23:59.

  • 1.1 — 17:30 — 21:00

  • 2.1 — 21:00 — 00:00

  • 3.2 — 15:30 — 17:30

  • 4.2 — 17:30 — 21:00

  • 5.1 — 15:30 — 17:30

  • 6.1 — 21:00 — 00:00.

Відключення світла у Запорізькій області

Години відсутності електропостачання у Запорізькій області за чергами (підчергами) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 00:00 — 00:30

  • 1.2: 07:30 — 11:30

  • 3.1: 14:30 — 20:00

  • 3.2: 14:30 — 20:00

  • 4.1: 19:30 — 24:00

  • 5.1: 14:30 — 20:00

  • 6.1: 19:30 — 22:30

  • 6.2: 19:30 — 22:30

Також від 08:00 до 24:00 діють графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).

Відключення світла у Полтавській області

«Полтаваобленерго» напередодні публікувало такий графік відключень світла:

  • від 08:00 до 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черги

  • від 11:00 до 16:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.

  • від 16:00 до 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черги.

  • від 22:00 до 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.

Однак 9 березня обленерго о 10:08 отримало команду від «Укренерго» про застосування графіка аварійних відключень світла в обсязі 5 черг.

Відключення світла у Харківській області

  • 1.1 22:00-24:00

  • 1.2 22:00-24:00

  • 2.1 11:30-15:00

  • 2.2 11:30-15:00

  • 3.1 16:00-18:30

  • 3.2 16:00-18:30

  • 4.1 15:00-16:00

  • 4.2 15:00-18:30

  • 5.1 08:00-11:00; 18:30-22:00

  • 5.2 08:00-11:00; 18:30-22:00

  • 6.1 08:00-11:00

  • 6.2 18:30-22:00.

До слова, в кінці лютого нардеп Андрій Жупанин заявив, що графіки відключень світла точно триватимуть ще місяць. У квітні — травні ситуація може покращитися завдяки завершенню опалювального сезону та росту генерації, проте влітку (червень — серпень) дефіцит, імовірно, повернеться. Це пов’язано зі спекою, використанням кондиціонерів та плановими ремонтами енергоблоків АЕС, які сонячна генерація повністю не перекриє.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie