В Україні оголосили переможців Шевченківської премії-2026: повний список

В Україні назвали лауреатів Шевченківської премії-2026 / © ТСН

Реклама

Президент України підписав указ №220/2026 про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2026 рік.

Відповідне рішення ухвалено на підставі подання Комітету з Шевченківської премії.

Лауреатами цього року стали діячі культури, мистецтва, літератури, кіно та журналістики за свої творчі проєкти й роботи.

Реклама

Зокрема, премію отримали:

Олеся Авраменко — за серію мистецтвознавчих книг «Білокур», «Приходько», «Тістол»;

Павло Белянський — за роман «Битись не можна відступити»;

Шевченківська премія-2026 / © ТСН

Назар Білик — за Меморіал українським розвідникам і серію скульптур «Збурений простір» та «Сплав»;

Тетяна Гаук, Олена Грозовська, Михайло Кулівник, Катерина Лісова (куратори) та Дар’я Подольцева (дизайнерка) — за виставковий проєкт «Алла Горська. Боривітер»;

Олена Гром — за фотопроєкт «Вкрадена весна»;

Оксана Дмитрієва — за театральні постановки «Вертеп», «Жираф Монс», «Буря» та «Медея»;

Олег Криштопа — за документальний роман «Радіо «Афродіта»;

Шевченківська премія-2026 / © ТСН

Ігор Мацієвський — за мистецький проєкт зі скла «Народжені у вогні»;

Павло Остріков — за фільм «Ти — космос»;

Валерій Сахарук — за культурно-мистецький проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво»;

Юлія Ткач — за медіапроєкт «За крок до Перемоги» та мистецькі цикли концертів;

Сергій Тримбач — за книжку «Іван Миколайчук. Містерії долі»;

Юрій Щербак — за книжку «Мертва пам’ять. Голоси і крики».

Також указом встановлено, що розмір Шевченківської премії 2026 року становить 484 480 гривень для кожного лауреата.

Національна премія імені Тараса Шевченка є найвищою державною відзнакою України у сфері культури та мистецтва, яку щороку присуджують за визначні творчі досягнення.

Нагадаємо, щорічно 9–10 березня Україна та світ святкують Шевченківські дні, вшанувають поета прозаїка, мислителя, живописця, графіка, громадського діяча, справжнього пророка. Дізнайтеся біографію Тараса Шевченка, маловідомі факти з його життя, рядки, які надихають на боротьбу.