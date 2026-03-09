"Євробачення-2026": LELÉKA представила оновлену версію конкурсної пісні Ridnym

LELÉKA / © instagram.com/leleka_music

Представниці України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" LELÉKA представила оновлену версією своєї пісні.

Співачка у травні поїде до Відня з композицією Ridnym. Хоч артистка після перемоги на нацвідборі на "Євробачення-2026" заявляла, що ревампу пісні не буде, проте з часом все ж таки наважилась це зробити. Виконавиця представила оновлену версію конкурсної композиції.

У Ridnym трішки змінилось звучання. LELÉKA підсилила початок пісні бандурою, на якій грає музикант Ярослав Джусь. Співачка говорить, що цей музичний інструмент є символічним для української культури. Тож, виконавиця хотіла, аби світ ще більше почув звучання бандури.

"Ця версія пісні для мене по-справжньому особлива. Мені хотілося ще сильніше підкреслити її коріння і звучання, тому на самому початку з'являється більше чистого звучання бандури. Це дуже символічний інструмент для української культури. У її звучанні є наша історія, наші пісні й пам'ять. Це звук, який миттєво повертає додому! Хай цей звук лунає на весь світ!" – коментує артистка.

Зазначимо, LELÉKA перемогла на нацвідборі на "Євробачення-2026". Саме вона у травні поїде до Відня, де представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Знаменитість у другому півфіналі "Євробачення-2026" виступить з піснею Ridnym та позмагається за право потрапити до грандіозного фіналу.

До речі, від Хорватії цьогоріч поїдуть артисти з майже ідентичним сценічним ім'ям, що і в LELÉKA. Тож, глядачам доведеться ретельно перевіряти, аби випадково не сплутати.