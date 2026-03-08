ТСН у соціальних мережах

Гламур
279
1 хв

62-річного Костянтина Меладзе заскочили з новою значно молодшою за нього пасією

Композитору приписують новий роман.

Віра Хмельницька
Костянтин Меладзе

Костянтин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

Композитора та продюсера Костянтина Меладзе заскочили з новою значно молодшою за нього пасією.

Так, знаменитості приписали новий роман. Ба більше, його нібито й запримітили з новою обраницею. 62-річного композитора заскочили в одному з супермаркетів Іспанії. Покупки Меладзе робив не сам, а в компанії молодої брюнетки. Відповідну світлину поширили російські пропагандисти.

Жінка, яка й сфотографувала Костянтина Меладзе та його супутницю, зазначила, що брюнетка мала гарний вигляд і в неї склалось враження, що тій років 25-27.

"Зустрілася з Костянтином Меладзе і молодою красунею. Дуже красива – природна. Років 25-27", - прокоментувала жінка, яка сфотографувала пару.

Костянтин Меладзе з новою пасією

Костянтин Меладзе з новою пасією

Зазначається, що композитор зі своєю супутницею зробив покупки, після чого вони покинули магазин та поїхали в чорному авто із затонованими вікнами в невідомому напрямку. Костянтин Меладзе наразі не коментує фото, що поширилось у Мережі, та не розкриває характеру його стосунків із брюнеткою.

Зазначимо, у жовтні 2023 року стало відомо про розлучення Костянтина Меладзе зі співачкою Вірою Брежнєвою. Відтоді про особисте життя композитора нічого невідомо. Наразі він живе в Іспанії та мовчить про війну в Україні.

Нагадаємо, наразі українського актора Тараса Цимбалюка підозрюють у романі з колегою Оленою Світлицькою. Нещодавно парочка підігріла чутки про їхні стосунки.

