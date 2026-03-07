У фільмі "Кутюр" з Анджеліною Джолі згадали Запоріжжя та Київ і заговорили українською

Анджеліна Джолі / © Associated Press

У фільмі "Кутюр", де одну з головних ролей зіграла американська акторка Анджеліна Джолі, згадали Запоріжжя та Київ і заговорили українською.

Це стало можливим завдяки українській моделі Юлії Ратнер. Як виявилося, режисерці фільму Аліс Винокур необхідна була провідниця до світу моди, а також акторка на роль "бойової дівчини-біженки з України". Врешті, її звели з Юлією. Режисерка та модель зустрілися поговорити, зокрема, й на тему війни. Ратнер записала проби та підійшла на роль.

Модель в інтерв'ю elle.ua говорить, що зіграла у фільмі саму себе. Ба більше, Юлія навіть додала до стрічки декілька сцен, аби більше передати характер своєї героїні. Ці епізоди стосувались війни. Щоправда, у фінальну версію фільму потрапила лише одна сцена.

"Під час знімань я попросила додати кілька сцен, які пояснювали б поведінку моєї героїні. Мені не подобалася відсутність контексту, адже за історією героїня кілька днів їхала з України, пережила травму війни й через це була "колючою". На жаль, у фінальній версії залишилася лише одна з двох доданих мною сцен, але сподіваюся, глядач усе зрозуміє", - ділиться модель.

Юлія Ратнер / © instagram.com/dear.ratner

До речі, згадування України та війни у фільмі "Кутюр" присутнє. Коли героїня Ратнер спілкувалась з іншою моделлю, то говорила, що родом із Запоріжжя, але переїхала до Києва. Також Юлія зіграла сцену, де зв'язувалась телефоном із бойфрендом, який під час війни залишився в Україні, та просила його під час обстрілів ховатися хоча б у коридорі. Говорила модель саме українською мовою.

"Сонце, я знаю, що ти мене не послухаєш, але я тебе дуже прошу, хоча б за двома стінами, добре? Будь ласка, бережи себе", - промовляє героїня моделі.

Зазначимо, фільм "Кутюр" від режисерки Аліс Винокур вийшов в український прокат 5 березня. Стрічка, де одну з головних ролей зіграла Анджеліна Джолі, розповідає про трьох жінок, історії яких переплітаються на Тижні моди в Парижі: успішна режисерка, яка постає перед новою реальністю, молода модель, яка вперше побувала на масштабній події, та візажистка, що приховує власні шрами.

Нагадаємо, над фільмом "Кутюр" працював й син Анджеліни Джолі. 24-річний Меддокс був асистентом режисера. Завдяки титрам фільму стало відомо, що він відмовився від прізвища батька – голлівудського актора Бреда Пітта.