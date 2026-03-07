ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
2 хв

Поблизу берегів Швеції затримали судно, що входить до "тіньового флоту" РФ

Балкер зі списку санкцій України взято під контроль спецпризначенцями Швеції.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Поблизу берегів Швеції затримали судно, що входить до "тіньового флоту" РФ - ЗМІ

Поблизу берегів Швеції затримали судно, що входить до «тіньового флоту» РФ — ЗМІ

Шведська берегова охорона спільно з національною оперативною групою поліції взяла під контроль балкер «Каффа», що перебуває під санкціями України. Судно, яке перевозить зерно та прямувало до Санкт-Петербурга, затримали на південь від Треллеборга через підозру у використанні фальшивого прапора та невідповідності міжнародним стандартам безпеки.

Про це повідомляє прессекретар Берегової охорони Маттіас Ліндхольм та міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, передає Аftonbladet.

Перебіг операції та правові підстави

Зазначається, що операція розпочалася з висадки спецпризначенців на борт за допомогою гелікоптера та катера. О 15:50 6 березня встановили контроль над судном. Наразі триває попереднє розслідування щодо порушення Закону про морське судно.

«Серед іншого, судно має прапор, який свідчить про те, що воно є особою без держави, тобто має хибний прапор. Ми також розпочали попереднє розслідування порушень Закону про морське судно, оскільки підозрюємо його непридатність до плавання — що судно не відповідає міжнародним стандартам», — заявив Маттіас Ліндхольм.

За словами речника, екіпаж співпрацює, а процес перевірки документації та обшуків триває у спокійному режимі.

Зв’язок із «тіньовим флотом» РФ

Влада Швеції перевіряє причетність балкера до так званого російського «тіньового флоту». За наявною інформацією, корабель нещодавно прибув із Касабланки. Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін підкреслив сумнівне походження судна.

«Судно знаходиться в санкційному списку України, структура власності неясна, і є підозра, що страховка відсутня. Ще цього літа, як кажуть, судно змінило російський прапор на гвінейський», — заявив міністр.

Наразі фахівці збирають докази та проводять співбесіди з членами екіпажу. Точних термінів завершення розслідування немає.

«Існує багато неясної інформації про цей корабель, яку нам потрібно з’ясувати», — зазначив Маттіас Ліндхольм.

Нагадаємо, Україна синхронізувала з Євросоюзом санкції проти компаній, пов’язаних з російським тіньовим флотом танкерів, які Москва використовує для експорту підсанкційної нафти.

Раніше ми писали, що Велика Британія розглядає можливість конфіскації танкерів так званого «тіньового флоту», пов’язаного з Росією, що може відкрити новий фронт тиску на Москву.

Дата публікації
Кількість переглядів
213
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie