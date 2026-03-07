Поблизу берегів Швеції затримали судно, що входить до «тіньового флоту» РФ — ЗМІ

Шведська берегова охорона спільно з національною оперативною групою поліції взяла під контроль балкер «Каффа», що перебуває під санкціями України. Судно, яке перевозить зерно та прямувало до Санкт-Петербурга, затримали на південь від Треллеборга через підозру у використанні фальшивого прапора та невідповідності міжнародним стандартам безпеки.

Про це повідомляє прессекретар Берегової охорони Маттіас Ліндхольм та міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, передає Аftonbladet.

Перебіг операції та правові підстави

Зазначається, що операція розпочалася з висадки спецпризначенців на борт за допомогою гелікоптера та катера. О 15:50 6 березня встановили контроль над судном. Наразі триває попереднє розслідування щодо порушення Закону про морське судно.

«Серед іншого, судно має прапор, який свідчить про те, що воно є особою без держави, тобто має хибний прапор. Ми також розпочали попереднє розслідування порушень Закону про морське судно, оскільки підозрюємо його непридатність до плавання — що судно не відповідає міжнародним стандартам», — заявив Маттіас Ліндхольм.

За словами речника, екіпаж співпрацює, а процес перевірки документації та обшуків триває у спокійному режимі.

Зв’язок із «тіньовим флотом» РФ

Влада Швеції перевіряє причетність балкера до так званого російського «тіньового флоту». За наявною інформацією, корабель нещодавно прибув із Касабланки. Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін підкреслив сумнівне походження судна.

«Судно знаходиться в санкційному списку України, структура власності неясна, і є підозра, що страховка відсутня. Ще цього літа, як кажуть, судно змінило російський прапор на гвінейський», — заявив міністр.

Наразі фахівці збирають докази та проводять співбесіди з членами екіпажу. Точних термінів завершення розслідування немає.

«Існує багато неясної інформації про цей корабель, яку нам потрібно з’ясувати», — зазначив Маттіас Ліндхольм.

Нагадаємо, Україна синхронізувала з Євросоюзом санкції проти компаній, пов’язаних з російським тіньовим флотом танкерів, які Москва використовує для експорту підсанкційної нафти.

Раніше ми писали, що Велика Британія розглядає можливість конфіскації танкерів так званого «тіньового флоту», пов’язаного з Росією, що може відкрити новий фронт тиску на Москву.