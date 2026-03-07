Паралімпіада-2026 — день 1: розклад і результати виступів українців 7 березня

Людмила Ляшенко / © Associated Press

Реклама

У суботу, 7 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається перший змагальний день.

Цього дня виступлять 19 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у двох видах спорту: парабіатлоні та парасноубордингу.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у перший день Паралімпіади-2026.

Реклама

Розклад і результати виступів українців у 1-й день Паралімпіади-2026

12:35. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, клас сидячи. Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь

13:07. Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки, клас SB-UL. Владислав Хільченко

14:00. Парабіатлон. Спринт, жінки, клас стоячи. Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй

14:40. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, клас стоячи. Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк

Реклама

15:15. Парабіатлон. Спринт, жінки, з порушеннями зору. Романа Лобашева, Ілона Варковець, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова

15:50. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, з порушеннями зору. Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік

XIV зимові Паралімпійські ігри триватимуть від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. На них розіграють 79 комплектів медалей у шести паралімпійських видах спорту.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Реклама

Зазначимо, що у п'ятницю, 6 березня, відбулася церемонія відкриття Паралімпіади-2026, яку Україна повністю бойкотувала через участь російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

До бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, щонайменше на рівні урядових осіб, доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія, Франція та Австралія.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.