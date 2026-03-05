Паралімпійські ігри-2026: медальний залік

Медалі Паралімпіади-2026 / © Associated Press

Реклама

Від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо відбудуться зимові Паралімпійські ігри-2026.

На XIV зимовій Паралімпіаді розіграють 79 комплектів медалей у шести паралімпійських видах спорту — гірські лижі, лижні перегони, біатлон, сноубординг, хокей на санчатах і керлінг на візках.

Україна на Паралімпійських іграх-2026 виступить рекордним складом. Нашу країну представлять 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

Реклама

"Синьо-жовті" боротимуться за медалі у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті та сноубордингу.

До вашої уваги медальний залік Паралімпійських ігор-2026.

Медальний залік Паралімпіади-2026

Перші медалі будуть розіграні 7 березня.

На минулій зимовій Паралімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, збірна України посіла рекордно високе друге місце в медальному заліку. Наші параатлети завоювали 29 нагород: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.

Реклама

На Паралімпійських іграх-2022 українці оновили одразу два історичні рекорди: за кількістю виграних нагород на одній зимовій Паралімпіаді, а також за здобутими золотими медалями.

Переможцем медального заліку Паралімпіади-2022 став Китай. Господарі змагань здобули 61 нагороду: 18 золотих, 20 срібних та 23 бронзові.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Через це Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Нашу країну в цьому підтримали Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія та Франція.

Реклама

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.