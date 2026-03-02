У Мережі з'явилося фото "забороненої" форми збірної України на Паралімпіаді-2026

Збірна України на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Стало відомо, який вигляд має парадна форма збірної України, яку Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заборонив використовувати на зимових Паралімпійських іграх-2026.

Фото, на якому зображена та сама "заборонена" форма, Національний паралімпійський комітет України надав Суспільне Спорт.

"Заборонена" форма збірної України на Паралімпіаді-2026 / НПК України

Раніше президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич розповів, що МПК заборонив нашим паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпійських іграх-2026, назвавши її "політичною"

"Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією", — зазначав Сушкевич, реагуючи на заборону форми від МПК.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, МПК допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме.

Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 підтримала низка країн, а саме Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди та Канада.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.