Гераскевич відреагував на заборону форми збірної України з мапою на Паралімпіаді-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував заборону українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на зимових Паралімпійських іграх-2026.

"Окрім війни з Росією, українцям також доводиться постійно виборювати свої права на міжнародних спортивних аренах. Голова Національного паралімпійського комітету України повідомив, що Міжнародний паралімпійський комітет заборонив використання форми із зображенням карти України в її міжнародно визнаних кордонах.

Ганебне рішення Міжнародного паралімпійського комітету. Виявіть солідарність з Україною та протестуйте проти цієї несправедливості на Паралімпійських іграх-2026", — написав Гераскевич на своїй сторінці в Instagram.

Раніше президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич розповів, що Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заборонив нашим паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпійських іграх-2026, назвавши її "політичною".

Також у Мережі з'явилося фото "забороненої" форми збірної України на Паралімпіаді-2026.

МПК уже прокоментував заборону форми збірної України з мапою на Паралімпійських іграх-2026.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, МПК допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме.

Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 підтримала низка країн, а саме Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди та Канада.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.