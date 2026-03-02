Збірна України з баскетболу вдруге програла Іспанії у відборі до ЧС-2027

Іспанія — Україна (баскетбол) / © Федерація баскетболу України

Збірна України з баскетболу програла Іспанії в матчі 4-го туру основного раунду кваліфікації до чемпіонату світу-2027. Поєдинок в іспанському місті Ов'єдо завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 78:64.

Після програної першої чверті (9:16) українці зуміли не поступитися супернику в другому періоді (12:12), вирушивши на велику перерву з відставанням у 7 очок — 21:28.

Друга половина поєдинку також залишилася за іспанською збірною, яка виграла третю чверть (24:22), а потім переконливо забрала останній період (26:21), завершивши гру перемогою з різницею в 14 очок.

Зазначимо, що збірна України вдруге поспіль зазнала поразки від Іспанії у кваліфікації на Мундіаль. 27 лютого підопічні Айнарса Багатскіса поступилися іспанцям у латвійській Ризі (66:86).

У перших двох матчах основного раунду відбору до ЧС-2027 наша команда перемогла Грузію (92:79) та обіграла Данію (88:71).

Після двох поразок від іспанців збірна України опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи А — її випередила Грузія. Іспанія ж достроково гарантувала собі вихід до наступного раунду кваліфікації.

Турнірна таблиця групи А

1. Іспанія — 8 очок (4 матчі)

2. Грузія — 6 очок (4)

3. Україна — 6 очок (4)

4. Данія — 4 очки (4)

Заключні матчі основного раунду відбору на ЧС-2027 збірна України проведе 2 та 5 липня проти Грузії та Данії відповідно.

Три найкращі команди групи А вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція та Румунія) і розіграють три путівки на світову першість.

Водночас результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32 команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.