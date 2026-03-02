МПК заборонив форму збірної України для зимової Паралімпіади-2026: як це пояснили

Збірна України на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заборонив форму, в якій збірна України збиралася взяти участь у зимових Паралімпійських іграх-2026.

Про це в інтерв'ю Укрінформ розповів президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

За його словами, форму з мапою України МПК назвав "політичною" та заборонив її використання, через що наша команда була змушена в останній момент виготовити нове екіпірування.

"Ми підготували нашу спортивну, ні — навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні — так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією.

Вона (карта України, — ред.) глобалізована була на формі. Її робив відомий наш дизайнер Віктор Анісімов, який робив форму для нас і на Паралімпіаду в Парижі (літня Паралімпіада-2024, — ред.). Ми тоді вийшли в формі, яка мала акценти військові, бо там крім жовто-блакитного був той колір, який є у наших захисників на фронті. Нам його дуже довго не затверджували, але ми пробили це тоді.

А зараз ми були більш радикальні. Наша радикальність пояснювана тим, що після Парижа ось ця ескалація лояльності до "раші" відбулася з новою силою, новою хвилею. Тобто там уже сидять суб'єкти паралімпійського чиновництва, які стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе, як країні без окупації, і що вона буде боротись у такій формі проти країни-агресорки.

Ми ледве встигли виготовити нову форму, ледве встигли. Ми цю нову форму терміново автобусом везли до Італії, де вже перебуває вся наша команда. А могли одягнути хлопців і дівчат ще тут у форму, яка вже була готова, а нам її заборонили. Ось така ситуація", — розповів Сушкевич.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, МПК допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме.

Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 підтримала низка країн, а саме Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди та Канада.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.