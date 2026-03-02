ТСН у соціальних мережах

Проспорт
153
1 хв

Динамо — Інгулець: онлайн-відеотрансляція матчу 1/4 фіналу Кубка України

Пряма трансляція поєдинку 1/4 фіналу національного Кубка між київським "Динамо" та петровським "Інгульцем".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" — "Інгулець"

"Динамо" — "Інгулець" / © ФК Динамо Київ

У вівторок, 3 березня, київське "Динамо" та петровський "Інгулець" позмагаються в матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

"Біло-сині" стартували в нинішньому розіграші Кубка України з 1/16 фіналу, здолавши "Олександрію" (2:1). В 1/8 фіналу кияни вибили "Шахтар" (2:1).

"Інгулець" розпочав свій шлях у турнірі з 1/32 фіналу, здобувши перемогу над аматорським клубом "Карбон" (2:1). В 1/16 фіналу петровці розгромили "Поділля" (4:1), а в 1/8 фіналу обіграли "Вікторію" (1:0).

Зазначимо, що "Динамо" наразі посідає четверте місце в УПЛ, а "Інгулець" розташовується на четвертій позиції у Першій лізі.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Інгулець" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" знищило "Епіцентр" і наблизилося до лідерів УПЛ.

