Наука та IT
267
2 хв

Блискавична катастрофа: як Земля мільйони років тому стала безплідною пустелею

Вчені спростували теорію еволюційного переходу, знайшовши докази блискавичного колапсу давніх екосистем.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Планета Земля

Планета Земля / © pixabay.com

Нове дослідження скам’янілостей у Канаді доводить, що перше масове вимирання на Землі було не поступовим, а миттєвим. Вчені виявили, що 80% біосфери зникло через раптову нестачу кисню у воді.

Про це пише T4.

Перше масове вимирання на Землі

Близько 550 млн років тому Земля пережила перше масове вимирання — подію, відому як Котлінська криза. Довгий час учені вважали, що вона відбувалася повільно й супроводжувалася поступовим зменшенням біорізноманіття. Однак нові унікальні скам’янілості, виявлені на ділянці Внутрішній Луг на сході Канади, свідчать: катастрофа була стрімкою та значно руйнівнішою для давніх екосистем.

Дослідники встановили, що організми, які раніше відносили до різних геологічних епох, насправді співіснували одночасно й активно розвивалися безпосередньо перед кризою. Це повністю спростовує гіпотезу про повільну зміну домінувальних форм життя. Вимирання сталося раптово — за короткий час зникло приблизно 80% усіх великих організмів, а багаті на життя океани перетворилися на майже безжиттєві простори.

Причина масового вимирання організмів

Основною причиною стрімкого колапсу вчені називають різке падіння рівня кисню у воді. Хімічний аналіз порід свідчить про масштабну задуху, яка змусила тварин виживати лише на невеликих придатних ділянках. Ситуацію ще більше ускладнили ранні донні організми — вони активно рили ґрунт і руйнували стабільне середовище існування інших видів.

«Серйозність події вимирання, пов’язаної з Котлінською кризою, набагато глибша. Темпи фонового вимирання в найдавніших біотах майже дорівнюють нулю», — наголосив співавтор дослідження Дункан Макілрой, пояснюючи, що масова загибель сталася фактично без попередніх сигналів.

Реконструювати перебіг подій вдалося завдяки винятковому стану збереження знахідок. Вулканічний попіл, що осідав у воді, миттєво «запечатав» екосистему, зберігши навіть контури м’яких тканин організмів. Опубліковані в журналі Geology дані дають ученим унікально точну хронологію та показують: життя на Землі може руйнуватися під дією екологічного стресу значно швидше, ніж вважалося раніше.

До слова, через рух тектонічних плит через 200 — 250 млн років Земля може сформувати новий суперконтинент, що спровокує масове вимирання та радикальну зміну клімату. Вчені розглядають чотири основні моделі: «Новопангея» (закриття Тихого океану), «Пангея Проксіма» (кільце навколо внутрішнього басейну), «Аурика» (об’єднання на екваторі, що призведе до сильної спеки) та «Амасія» (згуртування суші біля Північного полюса, що викличе глобальне зледеніння). Будь-який із цих сценаріїв зруйнує океанічні течії та змусить види жорстко конкурувати за ресурси.

