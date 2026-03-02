Як подолати закреп / © Credits

Про здоровий мікробіом сьогодні говорять не менше, ніж про догляд за шкірою чи ментальним щастям. І це логічно, адже кишківник впливає на імунітет, настрій та навіть рівень енергії, про це розповіло видання EatingWell.

Попри поширений міф, що молочні продукти викликають закреп, це не стосується всіх без винятку. Так, білки коров’ячого молока у деяких людей можуть уповільнювати перистальтику. Але ферментовані продукти працюють інакше і головний герой тут — кефір.

Цей кисломолочний напій містить десятки пробіотичних штамів, які підтримують мікробіом, зменшують запалення та допомагають кишківнику працювати «як годинник».

Чому саме кефір

Він збагачує мікробіом

У нашому кишківнику живуть трильйони бактерій. Чим різноманітніший цей мікросвіт, тим стабільніше працює травлення. Кефір — один із найпотужніших природних джерел пробіотиків. У ньому понад 30 штамів корисних бактерій — більше, ніж у більшості добавок. Це означає:

краще перетравлення їжі

менше здуття

регулярніші випорожнення

Коли мікробіом різноманітний, кишківник рухається активніше та ефективніше.

Робить стілець м’якшим

Пробіотики у кефірі допомагають:

пом’якшувати калові маси

регулювати скорочення кишківника

зменшувати дискомфорт під час дефекації

Дослідження ферментованих продуктів показують позитивний вплив на консистенцію стільця та швидкість проходження їжі через кишківник. Простіше кажучи, кефір допомагає впоратися «без зусиль».

Зменшує запалення у кишківнику

Хронічне запалення може уповільнювати перистальтику. Біоактивні сполуки та пробіотичні культури кефіру позитивно впливають на:

бар’єрну функцію кишківника

проникність слизової

засвоєння поживних речовин

Менше запалення — краща моторика.

Допомагає за непереносимості лактози

Цікаво, що хоча діарея — частіший симптом лактозної непереносимості, приблизно у 30% людей вона може проявлятися закрепом. Кефір частково розщеплює лактозу завдяки ферментації, тому його легше переносити. Це дозволяє отримати користь молочних продуктів без дискомфорту.

Як правильно вживати кефір

Кефір можна:

пити самостійно

додавати у смузі

змішувати з ягодами

використовувати у заправках до салатів

додавати у нічну вівсянку

Проте, є нюанс, адже смак у кефіру насичений та кислуватий. Якщо «у чистому вигляді» він здається надто різким, почніть із невеликих порцій чи комбінуйте з фруктами. Оптимальна кількість — 1 склянка на день.

Що може допомонти налагодити регулярність

Кефір — це частина системи, тож щоб травлення працювало стабільно, важливо:

Достатньо клітковини. Жінкам — близько 25 г на день, а чоловікам — близько 38 г. Але вводити її потрібно поступово, щоб не викликати здуття.

Достатньо води. Орієнтир: 11–12 склянок рідини на день для жінок і 15–16 — для чоловіків. Без води клітковина не працює.

Регулярна активність. Навіть щоденна прогулянка стимулює перистальтику. Рух буквально «запускає» кишківник.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо закреп триває понад кілька тижнів, супроводжується болем, кров’ю чи різкою втратою ваги, обов’язково звернися до фахівця. Пробіотики — це підтримка, але не заміна діагностики.

Молочні продукти не завжди вороги травлення. Навпаки, ферментований кефір може стати вашим щоденним союзником у боротьбі з закрепами. Його пробіотики підтримують мікробіом, зменшують запалення, пом’якшують стілець і навіть допомагають за легкої непереносимості лактози.

Регулярність — це не випадковість, а результат звичок. Додайте склянку кефіру до свого раціону і ваш кишківник подякує вам скаже.