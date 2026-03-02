Млинці з халвою tiktok.com_@bude_smachno_razom

Млинці — це класика, яка ніколи не виходить із моди. Вони універсальні, адже можуть бути солоними, солодкими, мінімалістичними чи святковими. Проте іноді хочеться чогось нового, знайомого за формою, але з несподіваним акцентом, саме про такий рецепт розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

Для тіста

яйця 3 шт.

молоко 500 мл

цукор 2 ст. л

сіль

борошно 220 г

олія 2 ст. л

Для начинки

халва 200 г

Для запікання

вершкове масло 10 г

Приготування

У великій мисці збийте яйця з цукром та сіллю. Додайте молоко та олію, і перемішайте до однорідності. Поступово всипайте борошно, постійно помішуйте, щоб уникнути грудочок. Тісто має бути рідким, але не водянистим — консистенція вершків. Накрийте миску рушником і залиште тісто «відпочити» 10 хв. Це допоможе клейковині активуватися та млинці будуть еластичнішими. Розігрійте сковороду, краще з антипригарним покриттям. Налийте невелику кількість тіста, розподіліть його тонким шаром і смажте млинець з обох боків до ніжного золотистого кольору. Повторіть процес, поки не використаєте все тісто. Подрібніть халву ножем або розімніть виделкою. На кожен млинець викладіть рівномірний шар начинки та акуратно скрутіть рулетом, складіть конвертом або надайте бажаної форми. Змастіть форму вершковим маслом і викладіть млинці щільно один до одного. За бажанням змастіть їх зверху тонким шаром масла для красивої скоринки. Запікайте за 180°C протягом 10–15 хв, поки верх не стане золотистим і трохи хрустким.

Подавання

посипте млинці цукровою пудрою

додайте свіжі ягоди чи шматочки груші

полийте медом або карамельним соусом

подайте з кулькою ванільного морозива

Теплі млинці з халвою добре смакують із чашкою чорної кави чи ароматного чаю.

Млинці з халвою — це несподіване, але гармонійне поєднання традиційної української кухні та східної солодкої класики. Вони легко готуються, мають ефектний виглядають і смакують по-особливому тепло.