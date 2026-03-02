У лаконічній лавандовій сукні сукні та в компанії чоловіка: Емма Стоун прийшла церемонію

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун як амбасадорка Модного дому Louis Vuitton, одягала багато їхніх творінь на різноманітні церемонії, червоній доріжки і на «Оскар». Уже протягом багатьох років жоден сезон нагороджень вона не змінює улюбленому бренду і саме тому Ніколя Жеск’єр, креативний директор бренду, знову створив для зірки образ для виходу у світ.

Емма носила на премії Annual Actor Awards сукню ніжного відтінку лаванди, яка мала дуже лаконічний дизайн і трохи нагадувала сукню-комбінацію. Вбрання було довгим, прямим, з тонкими бретельками, однак не обтискало фігуру, а мало вільний фасон.

Емма Стоун / © Associated Press

Однак ця сукня була не такою простою як здавалась на перший погляд, адже насправді повністю розшита склярусом, який додавав їй об’єму та фактури. Доповнювало вбрання болеро з довгими рукавами, теж розшите фіолетовим склярусом.

На заході Стоун з’явилась зі своїм чоловіком — актором Дейвом Маккері. Зазвичай пара не афішує свої стосунки і рідко виходить разом на червоні доріжки.

Емма Стоун та її чоловік Дейв Маккері / © Associated Press

Цього року Емма також одна з номінанток на «Оскар» в категорії «Найкраща жіноча роль» за роботу у фільмі «Бугонія». 37-річна акторка стала другою наймолодшою ​​людиною — і наймолодшою ​​жінкою — в історії «Оскара», яка отримала сім номінацій. Тільки Волт Дісней був молодшим, коли досяг цієї кількості 1936 року лише у 34 роки. Меріл Стріп була рекордсменкою серед жінок — акторці було 38 років, коли її номінували всьоме, ще 1988 року. Стоун також стала першою жінкою, яку двічі номінували за продюсування та акторську гру в одному фільмі.