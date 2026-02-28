Яке свято 1 березня 2026 року / © ТСН

1 березня 2026 року — неділя. 1466-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

1 березня віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії / © pexels.com

Завтра, 1 березня, віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії. Вона жила у ІІ столітті в місті Іліополь (Фінікія). За переданням, у молодості вона вела розкішне й гріховне життя, однак, почувши проповідь про Христа, щиро покаялася, прийняла хрещення і роздала своє майно бідним. Згодом Євдокія стала черницею й настоятелькою монастиря. Вона провадила суворе подвижницьке життя, прославилася милосердям і духовною мудрістю. Під час переслідувань християн зазнала мук за віру та близько 114 року прийняла мученицьку смерть через усічення мечем.

1 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день коня / © pexels.com

1 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день коня. Це неофіційна ініціатива, присвячена вшануванню коней та їхньої ролі в історії людства. Кінь протягом тисячоліть був надійним помічником у господарстві, засобом пересування і зв’язку, учасником воєн і великих історичних подій та партнером у спорті та терапії. Це день вдячності благородній тварині, яка століттями допомагала людині розвивати цивілізацію й досі залишається символом сили, свободи та шляхетності.

1 березня Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення / © pexels.com

Також 1 березня Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Припадає на першу неділю березня. Був створений за ініціативою UNICEF 1991 року. У цей день теле- і радіокомпанії в багатьох країнах світу готують спеціальні ефіри, проводять екскурсії до студій, організовують тематичні передачі, де головними героями стають діти. Свято підкреслює: дитячий голос має бути почутим, а медіа — простором розвитку, творчості та добробуту майбутніх поколінь.

1 березня Всесвітній день музичної терапії / © pexels.com

А ще 1 березня Всесвітній день музичної терапії. Свято започаткувала World Federation of Music Therapy 2011 року, щоб привернути увагу до сили музики як інструмента зцілення та підтримки. Музична терапія застосовується у роботі з дітьми, людьми з інвалідністю, військовими, пацієнтами після інсультів, а також у геріатрії та паліативній допомозі.

1 березня святкують Всесвітній день компліменту / © pexels.com

1 березня святкують Всесвітній день компліменту. Це неофіційне, але популярне міжнародне свято, започатковане в Нідерландах на початку ХХІ століття як ініціатива поширення добрих слів і підтримки. Ідея проста: щиро сказаний комплімент нічого не коштує, але може суттєво підвищити настрій, зміцнити взаємини та подарувати відчуття цінності.

1 березня День цивільної оборони / © unsplash.com

Також 1 березня День цивільної оборони. Його започатковано за ініціативи International Civil Defence Organization (ICDO). Це система заходів, спрямованих на захист населення, матеріальних і культурних цінностей у разі небезпеки. У сучасному світі ризики природних катастроф, воєнних конфліктів і техногенних аварій залишаються високими. Обізнаність і підготовленість громадян можуть зберегти життя та зміцнити суспільний добробут.

1 березня Всесвітній день імунітету / © pexels.com

А ще 1 березня Всесвітній день імунітету. Ініціатива покликана привернути увагу до значення імунної системи для здоров’я та добробуту людини. Імунітет — це природний захист організму від інфекцій, вірусів і шкідливих факторів. Свято нагадує, що піклування про імунітет — це інвестиція у довге, здорове і активне життя.

1 березня святкують Всесвітній день морської трави / © pexels.com

1 березня святкують Всесвітній день морської трави. Це міжнародний день, проголошений United Nations General Assembly з метою підвищити поінформованість про важливість морської трави — підводних трав’янистих рослин, які формують підводні «луки» в прісних моря та океанах. Морська трава — ці квітучі рослини, що ростуть у мілководних районах — відіграють ключову роль у житті океану й довкілля людини.

1 березня День жалоби за людьми з інвалідністю / © pexels.com

Також 1 березня День жалоби за людьми з інвалідністю. Його мета — вшанувати людей з інвалідністю, які були вбиті своїми опікунами чи сім’ями, та привернути увагу до того, як часто такі злочини залишаються непоміченими або виправдовуються суспільством.

1 березня Міжнародний день кольорових жінок / © pexels.com

А ще 1 березня Міжнародний день кольорових жінок. Його мета — вшанувати досягнення, внесок і голоси жінок різного кольору шкіри, особливо тих, чиї історії та здобутки часто лишаються непоміченими у глобальному контексті. Ініціатива бере початок у Сполучених Штатах, де організації, які працювали над захистом прав кольорових жінок, започаткували цей день як час для визнання їхнього внеску й боротьби за рівні можливості. З часом його стали відзначати не лише у США, а й у різних частинах світу.

1 березня святкують День дитячого сну / © pexels.com

1 березня святкують День дитячого сну. Регулярний і достатній сон необхідний для росту мозку, уваги, навчання та пам’яті. Порушення сну у дітей можуть впливати на поведінку, настрій і здатність концентруватися. Сон допомагає зміцнювати імунітет, обмін речовин і фізичне відновлення після дня активності.

1 березня Міжнародний день інвалідного візка / © pexels.com

Також 1 березня Міжнародний день інвалідного візка. Це міжнародна ініціатива, яка має на меті підкреслити важливість інвалідних візків у житті людей з обмеженою рухливістю й сприяти формуванню інклюзивного й доступного суспільства. День нагадує, що технічні засоби пересування — це не лише предмет комфорту, а ключ до свободи, участі у житті громади, праці, навчання та добробуту.

1 березня День обізнаності про управління суспільними ризиками / © pexels.com

А ще 1 березня День обізнаності про управління суспільними ризиками. День був започаткований 2019 року Адміністрацією порту Корпус‑Крісті (США) як спосіб відзначити унікальні виклики, з якими стикаються громадські установи, та підкреслити важливість ролі тих, хто займається управлінням ризиками у публічному секторі.

1 березня День обізнаності про аутоагресію / © pexels.com

1 березня День обізнаності про аутоагресію. Це міжнародна ініціатива, покликана підвищити розуміння питань, пов’язаних із самоушкоджувальною поведінкою, і зменшити стигму, що її супроводжує. Аутоагресія або самоушкодження — це поведінка, коли людина навмисно завдає собі фізичної шкоди (наприклад, порізи, опіки, удари тощо) без наміру вбити себе, але як спосіб справлятися з дуже сильними емоціями, тривогою або переживанням. Такі дії часто пов’язані з внутрішнім болем, стресом, депресією та іншими психічними чинниками.