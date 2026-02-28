ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
5 хв

Яке завтра, 1 березня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 1 березня, Всесвітній день коня. Віряни вшановують пам’ять святої преподобної мучениці Євдокії. До Нового року залишилося 306 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 1 березня 2026 року

Яке свято 1 березня 2026 року / © ТСН

1 березня 2026 року — неділя. 1466-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

1 березня віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії / © pexels.com

1 березня віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії / © pexels.com

Завтра, 1 березня, віряни святкують День пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії. Вона жила у ІІ столітті в місті Іліополь (Фінікія). За переданням, у молодості вона вела розкішне й гріховне життя, однак, почувши проповідь про Христа, щиро покаялася, прийняла хрещення і роздала своє майно бідним. Згодом Євдокія стала черницею й настоятелькою монастиря. Вона провадила суворе подвижницьке життя, прославилася милосердям і духовною мудрістю. Під час переслідувань християн зазнала мук за віру та близько 114 року прийняла мученицьку смерть через усічення мечем.

1 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день коня / © pexels.com

1 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день коня / © pexels.com

1 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день коня. Це неофіційна ініціатива, присвячена вшануванню коней та їхньої ролі в історії людства. Кінь протягом тисячоліть був надійним помічником у господарстві, засобом пересування і зв’язку, учасником воєн і великих історичних подій та партнером у спорті та терапії. Це день вдячності благородній тварині, яка століттями допомагала людині розвивати цивілізацію й досі залишається символом сили, свободи та шляхетності.

1 березня Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення / © pexels.com

1 березня Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення / © pexels.com

Також 1 березня Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Припадає на першу неділю березня. Був створений за ініціативою UNICEF 1991 року. У цей день теле- і радіокомпанії в багатьох країнах світу готують спеціальні ефіри, проводять екскурсії до студій, організовують тематичні передачі, де головними героями стають діти. Свято підкреслює: дитячий голос має бути почутим, а медіа — простором розвитку, творчості та добробуту майбутніх поколінь.

1 березня Всесвітній день музичної терапії / © pexels.com

1 березня Всесвітній день музичної терапії / © pexels.com

А ще 1 березня Всесвітній день музичної терапії. Свято започаткувала World Federation of Music Therapy 2011 року, щоб привернути увагу до сили музики як інструмента зцілення та підтримки. Музична терапія застосовується у роботі з дітьми, людьми з інвалідністю, військовими, пацієнтами після інсультів, а також у геріатрії та паліативній допомозі.

1 березня святкують Всесвітній день компліменту / © pexels.com

1 березня святкують Всесвітній день компліменту / © pexels.com

1 березня святкують Всесвітній день компліменту. Це неофіційне, але популярне міжнародне свято, започатковане в Нідерландах на початку ХХІ століття як ініціатива поширення добрих слів і підтримки. Ідея проста: щиро сказаний комплімент нічого не коштує, але може суттєво підвищити настрій, зміцнити взаємини та подарувати відчуття цінності.

1 березня День цивільної оборони / © unsplash.com

1 березня День цивільної оборони / © unsplash.com

Також 1 березня День цивільної оборони. Його започатковано за ініціативи International Civil Defence Organization (ICDO). Це система заходів, спрямованих на захист населення, матеріальних і культурних цінностей у разі небезпеки. У сучасному світі ризики природних катастроф, воєнних конфліктів і техногенних аварій залишаються високими. Обізнаність і підготовленість громадян можуть зберегти життя та зміцнити суспільний добробут.

1 березня Всесвітній день імунітету / © pexels.com

1 березня Всесвітній день імунітету / © pexels.com

А ще 1 березня Всесвітній день імунітету. Ініціатива покликана привернути увагу до значення імунної системи для здоров’я та добробуту людини. Імунітет — це природний захист організму від інфекцій, вірусів і шкідливих факторів. Свято нагадує, що піклування про імунітет — це інвестиція у довге, здорове і активне життя.

1 березня святкують Всесвітній день морської трави / © pexels.com

1 березня святкують Всесвітній день морської трави / © pexels.com

1 березня святкують Всесвітній день морської трави. Це міжнародний день, проголошений United Nations General Assembly з метою підвищити поінформованість про важливість морської трави — підводних трав’янистих рослин, які формують підводні «луки» в прісних моря та океанах. Морська трава — ці квітучі рослини, що ростуть у мілководних районах — відіграють ключову роль у житті океану й довкілля людини.

1 березня День жалоби за людьми з інвалідністю / © pexels.com

1 березня День жалоби за людьми з інвалідністю / © pexels.com

Також 1 березня День жалоби за людьми з інвалідністю. Його мета — вшанувати людей з інвалідністю, які були вбиті своїми опікунами чи сім’ями, та привернути увагу до того, як часто такі злочини залишаються непоміченими або виправдовуються суспільством.

1 березня Міжнародний день кольорових жінок / © pexels.com

1 березня Міжнародний день кольорових жінок / © pexels.com

А ще 1 березня Міжнародний день кольорових жінок. Його мета — вшанувати досягнення, внесок і голоси жінок різного кольору шкіри, особливо тих, чиї історії та здобутки часто лишаються непоміченими у глобальному контексті. Ініціатива бере початок у Сполучених Штатах, де організації, які працювали над захистом прав кольорових жінок, започаткували цей день як час для визнання їхнього внеску й боротьби за рівні можливості. З часом його стали відзначати не лише у США, а й у різних частинах світу.

1 березня святкують День дитячого сну / © pexels.com

1 березня святкують День дитячого сну / © pexels.com

1 березня святкують День дитячого сну. Регулярний і достатній сон необхідний для росту мозку, уваги, навчання та пам’яті. Порушення сну у дітей можуть впливати на поведінку, настрій і здатність концентруватися. Сон допомагає зміцнювати імунітет, обмін речовин і фізичне відновлення після дня активності.

1 березня Міжнародний день інвалідного візка / © pexels.com

1 березня Міжнародний день інвалідного візка / © pexels.com

Також 1 березня Міжнародний день інвалідного візка. Це міжнародна ініціатива, яка має на меті підкреслити важливість інвалідних візків у житті людей з обмеженою рухливістю й сприяти формуванню інклюзивного й доступного суспільства. День нагадує, що технічні засоби пересування — це не лише предмет комфорту, а ключ до свободи, участі у житті громади, праці, навчання та добробуту.

1 березня День обізнаності про управління суспільними ризиками / © pexels.com

1 березня День обізнаності про управління суспільними ризиками / © pexels.com

А ще 1 березня День обізнаності про управління суспільними ризиками. День був започаткований 2019 року Адміністрацією порту Корпус‑Крісті (США) як спосіб відзначити унікальні виклики, з якими стикаються громадські установи, та підкреслити важливість ролі тих, хто займається управлінням ризиками у публічному секторі.

1 березня День обізнаності про аутоагресію / © pexels.com

1 березня День обізнаності про аутоагресію / © pexels.com

1 березня День обізнаності про аутоагресію. Це міжнародна ініціатива, покликана підвищити розуміння питань, пов’язаних із самоушкоджувальною поведінкою, і зменшити стигму, що її супроводжує. Аутоагресія або самоушкодження — це поведінка, коли людина навмисно завдає собі фізичної шкоди (наприклад, порізи, опіки, удари тощо) без наміру вбити себе, але як спосіб справлятися з дуже сильними емоціями, тривогою або переживанням. Такі дії часто пов’язані з внутрішнім болем, стресом, депресією та іншими психічними чинниками.

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie