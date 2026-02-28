Зеленський запровадив нові санкції проти росіян: хто у "чорному списку"

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доправляють вантажі на тимчасово окуповані Росією українські території.

Про це повідомляє Офіс президента України.

До санкційного списку потрапили приватні російські компанії, які доставляють речі російським окупантам і у зворотному напрямку, по суті — здійснюють логістичну підтримку російської армії.

Також до цього пакету увійшли підприємства, що працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру «Укрпошти». Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки.

Під санкціями й поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення (електроніка, дрони).

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про нові санкції України проти капітанів тих суден, які займаються перевезенням російської нафти.

На тлі західних санкцій проти Росії дедалі активніше застосовується схема маскування маршрутів експорту нафти через так званий «тіньовий флот». За даними аналітиків судноплавного ринку, російські танкери все частіше вказують Сінгапур як формальний пункт призначення, хоча фактичне розвантаження відбувається в інших локаціях.