Прогноз погоди на 28 лютого: синоптики попередили про небезпеку

Погодні умови погіршаться / © Associated Press

Сьогодні, 28 лютого, у кількох областях України погіршиться погода. Оголошено I рівень небезпечності через низку небезпечних метеоявищ.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Зокрема, погіршиться погода через ожеледицю й туман. Видимість становитиме 200 — 500 метрів.

Яка погода в Україні буде в суботу, 28 лютого

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря -4 -6 градусів, денна +8 +10 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -3 -6 градусів, денна +2 +6 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -2 -4 градуси, денна +4 +6 градусів.

У південних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -2 -4 градуси, денна +8 +10 градусів.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -4 -6 градусів, денна +4 +6 градусів.

Раніше синоптик повідомив, що у березні 2026 року погода в Україні буде здебільшого спокійною та комфортною. Температура буде вищою за норму, але в деяких областях у середині місяця очікуються морози до -13.