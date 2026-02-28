- Дата публікації
-
Укрaїнa
Прогноз погоди на 28 лютого: синоптики попередили про небезпеку
Зимова морозна погода в Україні в останній день лютого утримається вночі, вдень очікується весняна температура повітря.
Сьогодні, 28 лютого, у кількох областях України погіршиться погода. Оголошено I рівень небезпечності через низку небезпечних метеоявищ.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Зокрема, погіршиться погода через ожеледицю й туман. Видимість становитиме 200 — 500 метрів.
Яка погода в Україні буде в суботу, 28 лютого
У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря -4 -6 градусів, денна +8 +10 градусів.
У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -3 -6 градусів, денна +2 +6 градусів.
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -2 -4 градуси, денна +4 +6 градусів.
У південних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -2 -4 градуси, денна +8 +10 градусів.
У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -4 -6 градусів, денна +4 +6 градусів.
Раніше синоптик повідомив, що у березні 2026 року погода в Україні буде здебільшого спокійною та комфортною. Температура буде вищою за норму, але в деяких областях у середині місяця очікуються морози до -13.