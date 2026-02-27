Прощання із зимою та +13°C: синоптикиня розповіла, якою буде погода вихідними

Проліски / © img.estaticos-atleticodemadrid.com

Зима в Україні офіційно передає естафету весні. Вже цими вихідними, 28 лютого та 1 березня, на українців чекає приємне потепління та сонячна погода, зумовлена впливом антициклону.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Де буде найтепліше?

Якщо ви хочете максимально відчути прихід весни, фахівчиня радить вирушати на захід або південь України. Саме там стовпчики термометрів піднімуться найвище:

У денні години очікується від +10 до +13 градусів .

Цікаво, що в суботу в західних областях може бути навіть тепліше, ніж у південних регіонах.

Погода в інших регіонах

На решті території України температурний режим буде дещо стриманішим, проте цілком комфортним для прогулянок:

Вдень: від 0 до +6 градусів .

Вночі: можливі невеликі морози.

Прогноз на вихідні: сонце та антициклон

Завдяки антициклону в більшості областей 28 лютого та 1 березня буде сухо, а небо часто радуватиме яскравим сонцем.

«Атмосфера цінує наше довготерпіння і радість від цих подій і тому постарається сонячною погодою. Мають вийти гарні селфі наших усміхнених облич, веселих струмків із-під снігу та жвавіших птахів», — зазначає Наталка Діденко.

Синоптикиня також нагадала про традиційні проводи зими, закликаючи спалювати разом із символічним опудалом не лише морози та ожеледицю, а й важкі спогади минулої зими.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомив, що у деяких областях у середині березня очікуються морози до -13.