Прощання із зимою та +13°C: синоптикиня розповіла, якою буде погода вихідними
Вихідними, 28 лютого та 1 березня, в Україні очікується сонячна погода з потеплінням до +13 градусів на заході та півдні на тлі відступу зимових холодів.
Зима в Україні офіційно передає естафету весні. Вже цими вихідними, 28 лютого та 1 березня, на українців чекає приємне потепління та сонячна погода, зумовлена впливом антициклону.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Де буде найтепліше?
Якщо ви хочете максимально відчути прихід весни, фахівчиня радить вирушати на захід або південь України. Саме там стовпчики термометрів піднімуться найвище:
У денні години очікується від +10 до +13 градусів.
Цікаво, що в суботу в західних областях може бути навіть тепліше, ніж у південних регіонах.
Погода в інших регіонах
На решті території України температурний режим буде дещо стриманішим, проте цілком комфортним для прогулянок:
Вдень: від 0 до +6 градусів.
Вночі: можливі невеликі морози.
Прогноз на вихідні: сонце та антициклон
Завдяки антициклону в більшості областей 28 лютого та 1 березня буде сухо, а небо часто радуватиме яскравим сонцем.
«Атмосфера цінує наше довготерпіння і радість від цих подій і тому постарається сонячною погодою. Мають вийти гарні селфі наших усміхнених облич, веселих струмків із-під снігу та жвавіших птахів», — зазначає Наталка Діденко.
Синоптикиня також нагадала про традиційні проводи зими, закликаючи спалювати разом із символічним опудалом не лише морози та ожеледицю, а й важкі спогади минулої зими.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомив, що у деяких областях у середині березня очікуються морози до -13.