Кінець Всесвіту буде тихим: вчені назвали новий термін його існування

Астрофізики представили нову модель завершення еволюції Всесвіту. Згідно з гіпотезою, його фінал буде не раптовим катаклізмом, а тривалим процесом поступової втрати маси космічними об’єктами.

Дослідження підготували астрофізик Гайно Фальке, квантовий фізик Майкл Вондрак і математик Вальтер ван Суйлєком. У своїй роботі вони припускають, що механізми, подібні до випромінювання Гокінга, можуть діяти не лише поблизу чорних дір, а й у білих карликах та нейтронних зорях. Якщо ця модель правильна, будь-який надщільний об’єкт із сильним гравітаційним полем з часом втрачатиме масу.

За розрахунками авторів, верхня оцінка тривалості існування Всесвіту становить приблизно 10^78 років. Це значно менше за попередні оцінки — близько 10^1100 років. Білий карлик або надмасивна чорна діра можуть проіснувати майже до цієї межі, тоді як нейтронні зорі та чорні діри зоряної маси, згідно з моделлю, зникнуть раніше — орієнтовно через 10^67 років.

Модель враховує ефекти гравітаційного криволінійного випромінювання та утворення пар частинок у сильних гравітаційних полях. У білих карликів і нейтронних зірок це проявляється як поверхнева емісія частинок, тоді як чорні діри частково повторно поглинають випромінене, що подовжує їхнє існування.

Таким чином, у часових масштабах, що вимірюються десятками порядків величини, надщільні космічні об’єкти поступово втратять масу внаслідок квантових процесів. За цією гіпотезою, завершення еволюції Всесвіту буде не вибуховим, а повільним і поступовим.

