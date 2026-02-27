- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 2 хв
Кінець Всесвіту буде тихим: вчені назвали новий термін його існування
Чорні діри, які вважаються найстабільнішими структурами, теж мають термін існування. Нова гіпотеза змінює оцінки тривалості життя Всесвіту.
Астрофізики представили нову модель завершення еволюції Всесвіту. Згідно з гіпотезою, його фінал буде не раптовим катаклізмом, а тривалим процесом поступової втрати маси космічними об’єктами.
Про це повідомило видання no worries.
Дослідження підготували астрофізик Гайно Фальке, квантовий фізик Майкл Вондрак і математик Вальтер ван Суйлєком. У своїй роботі вони припускають, що механізми, подібні до випромінювання Гокінга, можуть діяти не лише поблизу чорних дір, а й у білих карликах та нейтронних зорях. Якщо ця модель правильна, будь-який надщільний об’єкт із сильним гравітаційним полем з часом втрачатиме масу.
За розрахунками авторів, верхня оцінка тривалості існування Всесвіту становить приблизно 10^78 років. Це значно менше за попередні оцінки — близько 10^1100 років. Білий карлик або надмасивна чорна діра можуть проіснувати майже до цієї межі, тоді як нейтронні зорі та чорні діри зоряної маси, згідно з моделлю, зникнуть раніше — орієнтовно через 10^67 років.
Модель враховує ефекти гравітаційного криволінійного випромінювання та утворення пар частинок у сильних гравітаційних полях. У білих карликів і нейтронних зірок це проявляється як поверхнева емісія частинок, тоді як чорні діри частково повторно поглинають випромінене, що подовжує їхнє існування.
Таким чином, у часових масштабах, що вимірюються десятками порядків величини, надщільні космічні об’єкти поступово втратять масу внаслідок квантових процесів. За цією гіпотезою, завершення еволюції Всесвіту буде не вибуховим, а повільним і поступовим.
Нагадаємо, в сусідній галактиці зоря у 1540 разів більша за Сонце перейшов у фазу жовтого гіпергіганта. Це може бути передвісником наднової або колапсу в чорну діру.