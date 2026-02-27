Фіцо запідозрив Україну в пошкодженні нафтопроводу "Дружба"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що нафтопровід «Дружба», яким через територію України транспортується російська нафта до його країни, насправді придатний до експлуатації. Водночас він припустив, що Україна може навмисне пошкодити трубопровід так, як вона це нібито зробила з «Північними потоками».

Як повідомляє Reuters, Фіцо підтвердив намір створити спільну словацько-угорську комісію для оцінки стану нафтопроводу «Дружба».

«Вперше сьогодні обговорив це з угорським прем’єром Віктором Орбаном, що нафтопровід не пошкоджено, хіба що його пошкодять сьогодні-завтра-післязавтра навмисно, як знищили "Північний потік" — на це Україна, безсумнівно, здатна. Ми маємо інформацію, що нафтопровід працює», — заявив очільник словацького уряду.

Реклама

Фіцо також додав, що Словаччина купує нафту на білорусько-українському кордоні, тому не може йтися про те, що Україна транспортує «російську нафту».

Як виник конфлікт через «Дружбу»

Постачання нафти через «Дружбу» до Угорщини та Словаччини — єдиних країн Європейського Союзу, які досі імпортують російську нафту — було припинено 27 січня, що змусило обидві країни шукати альтернативні джерела та використовувати державні резерви.

Україна стверджує, що трубопровід був пошкоджений ударом російського безпілотника, і вона проводить ремонтні роботи якомога швидше.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив у Facebook, що Київ припинив постачання нафти з політичних причин, додавши, що він і Фіцо домовилися створити слідчий комітет.

Реклама

У п’ятницю, 27 лютого, президент Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та запросив його до України для обговорення «всіх наявних питань».

Уряди Угорщини та Словаччини підтримують зв’язки з Москвою попри критику з боку деяких партнерів з ЄС, виступають проти військової допомоги Україні та оскаржують зусилля ЄС щодо припинення імпорту енергоносіїв з Росії до кінця 2027 року — план, який, на їхню думку, збільшує витрати для їхніх економік.

Нагадаємо, раніше словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, яка на 100% залежала від російської нафти, замовила сім танкерів із Саудівської Аравії, Норвегії, Казахстану та Лівії. Це сталося після пошкодження російським обстрілом нафтопроводу «Дружба», який проходить через Україну.